Barátja buktatta le, mindenkit átvert a szerelmes Lamine Yamal

Egy dél-amerikai szappanopera lassan a fasorban sincs Lamine Yamal szerelmi életéhez képest. A Barcelona ifjú focistája még csak 18 éves, de feltételezett párkapcsolata már hetek óta izgalomban tartja a rajongókat. Együtt van Nicki Nicole énekesnővel? Szakítottak már? A kérdésben most Yamal jó barátja mutatott be perdöntőnek látszó videót.

Yamal a válogatott öltözőjében árulta el magát Fotó: Mickael Chavet / Northfoto

A spanyol válogatott világbajnoki selejtezőn 6-0-ra ütötte ki idegenben Törökországot. A meccs után az öltözőben érthetően jó volt a hangulat. Ekkor készített egy videót Yamal jó barátja Nico Williams. A Barcelona tinije láthatóan a telefonját nézve mosolyog, majd meg is mutatja, hogy Nicki Nicole fotója van rajta. Yamal a biztonság kedvéért még egy puszit is küld a lánynak.

Min nevetsz? Tesó, miért nevetsz a telefonodra

- viccelődött Williams, majd a megosztott videó mellé csak annyit írt:

A kisfiam szerelmes

🥰 Lamine Yamal, enamorado



😂 El vídeo de Nico Williams: "¿Por qué sonríes al móvil?" pic.twitter.com/be8i0UsoOS — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 7, 2025

A szerelmespár zaklatott heteken van túl: augusztus 25-én a fiatal Barca-csillag egy torta mellett átkarolta Nicki Nicole derekát, és mosolyogva pózoltak együtt a kamerának. A kép nemcsak a rapper születésnapját ünnepelte, hanem hivatalossá is tette, amiről hónapok óta suttogtak a szurkolók: a páros több mint barátság. Nem sokkal később a közös képek eltűntek, s már a szakításról lehetett hallani. A jelenlegi állapot szerint a fiatalok mégis együtt vannak.