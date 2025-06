/Lamine Yamal összeomlott, a rejtélyes üzenetét nem tudja hova tenni a futballvilág

Múlt vasárnap a Nemzetek Ligája müncheni döntőjében a spanyol válogatott 2-2 után 11-esekkel 5-3-ra kikapott a portugáloktól, és az Aranylabdára is esélyes, 17 éves Lamine Yamal gyengén játszott. A portugálok második gólja előtt Nuno Mendes lefutotta a bal oldalon, a beadása után Cristiano Ronaldo egyenlített. Yamalt a 106. percben lecserélték, a döntő után pedig nem nyilatkozott.

A spanyol válogatott, így Lamine Yamal is elbukott a Nemzetek Ligája döntőjében Fotó: AFP

Most viszont, miután megkezdte a nyári szabadságát, tizenhét képet is megosztott az Instagram-oldalán. Ezeken láthatjuk egy magánrepülőgépen és helikopteren is, egy kis medence partján és naplementében is. De a sorozat semmiképpen sem bulizós hangulatot áraszt, sokkal inkább egy magába fordult személy melankolikus hangulatát. Az egyik kép pedig fekete alapon egyetlen mondat fehér betűkkel: „A rosszra panaszkodnak, a jóval visszaélnek.” De úgy is lehet fordítani Yamal szavait, hogy „a rosszfiúkra panaszkodnak, a jókat pedig bántják.”

Lamine Yamal szavait próbálják értelmezni

A Barcelona játékosának szavait alapvetően úgy lehet értelmezni, hogy az emberek hajlamosak negatív véleményeket megfogalmazni azokról, akik hibáznak, de ha valaki jót tesz és segítőkész, akkor azt kihasználják, és visszaélnek vele. A rejtélyes üzenet után mindenki találgat, hogy Lamine Yamal ezt vajon mennyire vonatkoztatja a saját jelenlegi helyzetére, vagy csak általánosságban fogalmazott meg egy üzenetet, hogy a pozitívumokat jobban meg kellene becsülni az életben – írja a Magyar Nemzet.