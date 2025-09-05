„Mi a baja ennek a srácnak?” - a válogatottból is kitennék a Liverpool sztárját

Florian Wirtz 116 millió fontért igazolt a Liverpoolhoz, ám eddig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Miközben Szoboszlai Dominik kényszerből jobbhátvédként játszik, Wirtz kapja meg azt a posztot, ami papíron tökéletes lenne számára – ám mégsem tud élni a lehetőséggel. Arne Slot abban bízott, hogy a válogatottban felszabadultabban futballozik majd, de a szlovákok elleni vb-selejtezőn ennek nyoma sem volt.
Németország a vb-selejtező nyitómeccsén 2–0-ra kikapott Szlovákiától, Wirtz pedig a találkozó egyik leggyengébb láncszemének bizonyult: 11 párharcból nyolcat elveszített, ami a legtöbb volt a mezőnyben a fotmob adatai szerint. A cselek sem mentek neki – ötből mindössze egy sikerült –, a beadásai fele pontatlan volt. Bár nyolc passzal is próbálta megtalálni a társakat a támadóharmadban, három helyzetet is kialakított, kézzelfogható eredménye mégsem lett - írta a Liverpool News.
A legrosszabb pillanatot viszont nem a statisztikák őrzik: a 41. percben Wirtz elveszítette a labdát az ellenfél térfelén, majd nem követte az akciót, inkább összeszólalkozott Ondrej Dudával. A szlovákok villámgyorsan vezették le a támadást, David Hancko és David Strelec összjátéka után pedig Hancko maga fejezte be az akciót, megszerezve Szlovákia második gólját a találkozón.
A BILD „szupersztár-krízis” címmel közölt cikket, amely szerint „a vereség után Florian Wirtz némán osont ki a stadionból, leszegett fejjel, látható frusztrációval”. A lap úgy írja: Wirtznek Jamal Musiala sérülése miatt vezérszerepet kellett volna játszania, ehelyett szinte láthatatlan volt a pályán, a 13. és 32. percben akadt csak két veszélyesebb megmozdulása, a 140 millió eurós játékos összességében halovány teljesítményt nyújtott.
Nem csoda, hogy a közösségi médiában sorra kapta a kritikákat. Egy rivális szurkoló tömören megfogalmazta: „Mi a baja ennek a srácnak idén?” – utalva arra, hogy Wirtz eddig sem a Liverpoolban, sem a válogatottban nem találja a formáját.
Arne Slotnak és a liverpooli szakmai stábnak sürgősen megoldást kell találnia, hiszen ekkora összeget nem mindenkiért fizet ki az angol bajnok. Wirtz kétségtelenül hatalmas tehetség, de a bizonyítás ideje most jött el igazán.
