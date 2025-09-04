Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Megfejtettük Szoboszlai gólörömének titkát, ezért csettintett a csodagólja után

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 12:55
Különös gólöröm szemtanúi lehettek azok a szurkolók, akik a Liverpool–Arsenal rangadót nézték: a hősies bombagól után jött egy csettintés, amelyet a popkultúra rajongói nagyon is jól ismerhetnek. Mi pedig most megtudtuk, miért csettintett Szoboszlai Dominik a hatalmas gól után.

Amikor Szoboszlai Dominik a Liverpool–Arsenal rangadón szabadrúgásból kilőtte a jobb felső sarkot, a szurkolók nemcsak a gól szépségén ámuldoztak, hanem azon is, milyen különleges módon ünnepelte találatát a magyar klasszis. Egyetlen csettintéssel tette emlékezetessé a pillanatot – olyan mozdulattal, amelyet a Marvel-rajongók azonnal felismerték a „Bosszúállók: Végtelen háború” ikonikus jeleneteiből. A gesztus üzenete pedig jóval többet jelentett egy egyszerű gólörömnél.

Szoboszlai Dominik hatalmas szabdrúgás gólja döntötte el a Liverpool-Arsenal rangadót Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai gólörömét Thanos csettintéséhez hasonlítják

A csettintés a filmben Thanosnál a mindent elsöprő erőt, a végzetes pillanatot jelentette. Szoboszlai üzenete hasonló lehetett: egyetlen mozdulat is képes eldönteni egy mérkőzést. A filmes utalás sem véletlen – a Marvel-rajongók számára azonnal felismerhető volt a Bosszúállók  ikonikus gesztusa. Thanos azt mondta a csettintése közben: „I am inevitable” – vagyis: „Megállíthatatlan vagyok.” Szoboszlai csettintése pedig ugyanezt jelenthette.

Nem először láthattunk tőle kreatív gólörömöt, hiszen Dominik mindig szeret egy kis pluszt csempészni a pályára. Ezúttal azonban különösen betalált a szimbolika: a közösségi médiában futótűzként terjedtek a mémek, amelyekben összevágták Thanos legendás csettintését Szoboszlai mozdulatával.

A rajongók imádták az ötletet, sokan pedig úgy kommentálták a jelenetet, hogy „egy csettintés, és az Arsenal eltűnt a pályáról”. A Liverpool-szurkolók már most új kedvenc gólörömöt látnak a mozdulatban, és kíváncsian várják, mikor húzza elő újra a magyar ász a „Thanos-fegyvertárból”.

@zeranski04 Mr Bangers #szoboszlai#lfc#liverpool#fyp#footballedit#CapCut#foryou ♬ original sound - zeranski04

 

