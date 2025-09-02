Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Rossz hírt kaptak a magyar szurkolók: megsérült a magyar labdarúgó-válogatott alapembere

Marco Rossi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 15:20
sérülésmagyar válogatott
Nem léphet pályára a szeptemberi világbajnoki selejtezőkön.

Rossz hírt kaptak a magyar szurkolók: Schäfer András, a válogatott alapembere izomsérülést szenvedett, így nem léphet pályára a szeptemberi világbajnoki selejtezőkön. Az MLSZ a közösségi oldalán közölte, hogy az Union Berlin középpályása nem állhat Marco Rossi rendelkezésére az Írország és Portugália elleni mérkőzéseken. Bár a sérülés nem súlyos, a játékos a második találkozón sem lesz bevethető – írja az Origo.

A magyar válogatott szombaton Írország vendégeként kezdi meg a 2026-os vb-selejtező sorozatot, majd három nappal később Portugáliát fogadja hazai pályán.

– írta a X-en közzétett közleményében az MLSZ.

 

