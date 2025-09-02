Rossz hírt kaptak a magyar szurkolók: megsérült a magyar labdarúgó-válogatott alapembere

Rossz hírt kaptak a magyar szurkolók: Schäfer András, a válogatott alapembere izomsérülést szenvedett, így nem léphet pályára a szeptemberi világbajnoki selejtezőkön. Az MLSZ a közösségi oldalán közölte, hogy az Union Berlin középpályása nem állhat Marco Rossi rendelkezésére az Írország és Portugália elleni mérkőzéseken. Bár a sérülés nem súlyos, a játékos a második találkozón sem lesz bevethető – írja az Origo.
A magyar válogatott szombaton Írország vendégeként kezdi meg a 2026-os vb-selejtező sorozatot, majd három nappal később Portugáliát fogadja hazai pályán.
– írta a X-en közzétett közleményében az MLSZ.
