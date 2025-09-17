Szoboszlai Dominik belehúzott, tűzijátékkal hangolt a BL-rajtra

Szoboszlai Dominik lassan már szokásos kényszerposztján, jobbhátvédként kezdte a vasárnapi Burnley-Liverpool (0-1) meccset az angol Premier League 4. fordulójában, de a második félidő után, a sérülés miatt lecserélt Alexis Mac Allister hiányában visszatérhetett a középpálya közepére. Futballistánk alaposan ki is használta, hogy egy hónap múltán végre nem csak percekre találta magát az eredeti szerepkörében. Annyiszor próbálkozott kapuralövéssel, hogy Szoboszlai toplista élére került.
Pedig korábban éppen azért is kritizálták Szoboszlait, mert támadó középpályás létére nem próbálkozik elégszer a góllövéssel. Hát, most még egy félidőnyi védőjátékkal is hat lövést eresztett meg, igaz, ezek felét blokkolták a kapujuk elé betömörülő Burnley-játékosok, kettő pedig pontatlan volt.
Mindenesetre e tekintetben az öt-öt alkalommal próbálkozó Cole Palmer (Chelsea), Erling Haaland (Manchester City) és a 4-4 lövésig jutott Gyökeres Viktor (Arsenal), Ryan Gravenberch (Liverpool) és a többiek előtt zárt.
Attól jöhetett meg Szoboszlai vállalkozókedve, hogy legutóbb, az Arsenal elleni rangadón (1-0) ő lőtte szabadrúgásból a győztes gólt, amelyet augusztus legszebb PL-góljának választottak a Premier League hivatalos oldalán, a BBC-nél és a Liverpool-szurkolók körében is.
Ráadásul iparkodnia kell, hiszen lassan felépül a nyáron igazolt holland válogatott jobbhátvéd, Jeremie Frimpong, a középpályán pedig óriási konkurenciaharcban kell megtartania a helyét a Pool kezdőcsapatában. Többek között az argentin világbajnok Mac Allister, a 125 millió euróért (49 milliárd forint) igazolt német világsztár, Florian Wirtz és a légiósunkhoz hasonlóan bomba formában játszó holland Ryan Gravenberch küzd három helyért a Slot-csapatban.
Folytatás szerdán (21.00), immár a Bajnokok Ligájában, az Atletico Madrid elleni liverpooli rajton, amelyre tehát feltüzelve hangolt a magyar futballsztár.
