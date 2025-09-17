Szoboszlai Dominik belehúzott, tűzijátékkal hangolt a BL-rajtra

Szoboszlai Dominik lassan már szokásos kényszerposztján, jobbhátvédként kezdte a vasárnapi Burnley-Liverpool (0-1) meccset az angol Premier League 4. fordulójában, de a második félidő után, a sérülés miatt lecserélt Alexis Mac Allister hiányában visszatérhetett a középpálya közepére. Futballistánk alaposan ki is használta, hogy egy hónap múltán végre nem csak percekre találta magát az eredeti szerepkörében. Annyiszor próbálkozott kapuralövéssel, hogy Szoboszlai toplista élére került.

A Burnley elleni hat lövésével Szoboszlai toplista élére került a Premier League-ben

Fotó: MB Media

Pedig korábban éppen azért is kritizálták Szoboszlait, mert támadó középpályás létére nem próbálkozik elégszer a góllövéssel. Hát, most még egy félidőnyi védőjátékkal is hat lövést eresztett meg, igaz, ezek felét blokkolták a kapujuk elé betömörülő Burnley-játékosok, kettő pedig pontatlan volt.

Szoboszlai toplista élén Palmer és Haaland előtt

Mindenesetre e tekintetben az öt-öt alkalommal próbálkozó Cole Palmer (Chelsea), Erling Haaland (Manchester City) és a 4-4 lövésig jutott Gyökeres Viktor (Arsenal), Ryan Gravenberch (Liverpool) és a többiek előtt zárt.

Szoboszlai toplista élére került: ő lőtt a legtöbbször a Premier League 4. fordulójában

Fotó: Instagram/squawkafootball

Attól jöhetett meg Szoboszlai vállalkozókedve, hogy legutóbb, az Arsenal elleni rangadón (1-0) ő lőtte szabadrúgásból a győztes gólt, amelyet augusztus legszebb PL-góljának választottak a Premier League hivatalos oldalán, a BBC-nél és a Liverpool-szurkolók körében is.

Ráadásul iparkodnia kell, hiszen lassan felépül a nyáron igazolt holland válogatott jobbhátvéd, Jeremie Frimpong, a középpályán pedig óriási konkurenciaharcban kell megtartania a helyét a Pool kezdőcsapatában. Többek között az argentin világbajnok Mac Allister, a 125 millió euróért (49 milliárd forint) igazolt német világsztár, Florian Wirtz és a légiósunkhoz hasonlóan bomba formában játszó holland Ryan Gravenberch küzd három helyért a Slot-csapatban.

Folytatás szerdán (21.00), immár a Bajnokok Ligájában, az Atletico Madrid elleni liverpooli rajton, amelyre tehát feltüzelve hangolt a magyar futballsztár.