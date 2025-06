/Ütötte, vágta őt, Szoboszlai zseniálisan szólt be a Liverpool legendájának

Szoboszlai az ügynöksége, az EM Sports jótékonysági akcióval egybekötött idényzáró ünnepségén nyilatkozott a Magyar Nemzetnek, szóba került a magyarosodó Liverpool, Florian Wirtz, a közelgő vb-selejtező, és a magyar válogatott csapatkapitánya Jamie Carragher kritikáira is elegánsan reagált.

Pécsi Ármin és Szoboszlai Dominik, a Liverpool két magyarja Fotó: Magyar Nemzet

Florian Wirtz leigazolása hatalmas fogás a Liverpoolnak, a német játékos érkezése Szoboszlai helyzetét is befolyásolhatja. A magyar játékos nem aggódik a konkurencia miatt. Úgy látja, akár egyszerre is pályán lehetnek. A vezetőedző, Arne Slot egyelőre nem vonta be a keret tagjait részletes elképzeléseibe, de Szoboszlai szerint mindenkinek meglesz a lehetősége bizonyítani az előszezon során.

Ami Szoboszlainak van, Carraghernek viszont nincs

Az elmúlt idény során a klub legendás védője, Jamie Carragher többször élesen bírálta Szoboszlait, nagyobb támadóhatékonyságot és kreativitást számon kérve rajta. A magyar középpályás higgadtan és elegánsan reagált a kritikára:

Örülök, hogy már van egy Premier League-győzelmem.

Szoboszlai ezzel a mondattal megcsillantotta, az iróniához is van érzéke. Carragher hosszú és sikerekben gazdag pályafutása ellenére ugyanis soha nem nyert bajnoki címet…





Alakul a magyaros Liverpool

A Liverpoolnak jelenleg két magyar játékosa van a felnőtt csapatban (Szoboszlai és Pécsi Ármin), és hamarosan Kerkez Milos is aláírhat. Pécsi Ármin érkezését már bejelentették az Anfieldem, a Puskás Akadémiától igazolt tehetséges kapus Szoboszlai támogatására is számíthat. „Tudok majd adni neki néhány tippet” – fogalmazott Dominik, hozzátéve, hogy Pécsi előtt még sok lépcsőfok áll, de megvan benne a potenciál.

Nem kizárt, hogy újabb magyar érkező is csatlakozik a kerethez: Kerkez Milos szerződtetését a magyar és a nemzetközi sajtó már tényként kezeli.

Egyelőre ketten vagyunk, úgyhogy magyarosnak még nem mondanám. Lehetnénk tízen is, nem?

– jegyezte meg mosolyogva.

Szoboszlai tehát önbizalommal és érett hozzáállással tekint a jövőbe. Legyen szó versenyhelyzetről, kritikákról vagy új csapattársakról, a magyar válogatott csapatkapitánya egyértelműen a Liverpool új korszakának meghatározó alakja marad.