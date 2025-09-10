Szoboszlai nyugtalanító hírt kapott Liverpoolból a válogatottnál

Idén nyáron új világrekordot jelentő összegből, 483 millió euróból (190 milliárd forint) erősítették meg a Liverpool angol bajnok futballcsapatát. Soha, egyetlen más klub nem költött még ennyit új játékosokra egyetlen átigazolási időszakban. Ráadásul csak azért nem szökött a summa jócskán a félmilliárd euró fölé, mert a megegyezés dacára a Crystal Palace edzője az utolsó pillanatban megvétózta a Pool-védelembe kinézett, és már az orvosi vizsgálatokon is átment Marc Guéhi klubváltását. Az utóbbi másfél hetet a magyar válogatottnál töltött Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos főnökei ugyanakkor a nyári nagybevásárlásuk után máris a télre kiszemelt labdarúgók ügyein dolgoznak.
A hírek szerint Guéhit a történtek után már csak jövő nyáron, a lejáró szerződése okán ingyen várják Szoboszlaiékhoz. Annál jelentősebb kiadást jelenthet az Aston Villa 23 éves középpályása, az angol topliga előző szezonjának legjobb utánpótláskorú játékosának választott Morgan Rogers megszerzése.
A hétszeres angol válogatott futballista piaci értékét jelenleg 55 millió euróra (21,6 milliárd forint) taksálja a Transfermarkt, de miután a Chelsea és a Tottenham is nagy erőkkel csábítja, 92 millió euró (36,2 milliárd forint) magasságába is felszökhet az ára. A Pool annyiból előnyben van a londoni riválisokkal szemben, hogy lapértesülések szerint elővásárlási jogot szerzett a támadó középpályásra, aki tehát Szoboszlai újabb ellenlábasa lehet a Vörösök amúgy is erős keretében.
A birminghami klub az átigazolási piac zárása előtt kölcsönkapta Liverpoolból az U21-es Európa-bajnokság nyerőemberét, Harvey Elliottot. A 22 éves tehetségnek beletört a bicskája a posztján Szoboszlai mellett Curtis Jones és immár főleg a német világsztár, Florian Wirtz jelentette konkurenciaharcba. Az Aston Villa jövőre mintegy 40 millió euróért (15,7 milliárd forint) veheti meg Elliottot, és a megállapodás részeként a Pool lépéselőnybe került a többi érdeklődővel szemben Rogers ügyében, aki maga is legszívesebben a Premier League címvédőjéhez lépne tovább.
A jelenlegi erőviszonyok szerint, Arne Slot vezetőedző játékrendszerében Szoboszlai, Wirtz, valamint Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister négyesére jut három hely a középpályán. De ide pályázik a szintén angol válogatott Jones és a japán Vataru Endo is, nem beszélve a 18 éves, angol ifiválogatott Trey Nyoniról és a 20 éves, spanyol U21-es válogatott Stefan Bajceticről.
