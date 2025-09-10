Szoboszlai nyugtalanító hírt kapott Liverpoolból a válogatottnál

Idén nyáron új világrekordot jelentő összegből, 483 millió euróból (190 milliárd forint) erősítették meg a Liverpool angol bajnok futballcsapatát. Soha, egyetlen más klub nem költött még ennyit új játékosokra egyetlen átigazolási időszakban. Ráadásul csak azért nem szökött a summa jócskán a félmilliárd euró fölé, mert a megegyezés dacára a Crystal Palace edzője az utolsó pillanatban megvétózta a Pool-védelembe kinézett, és már az orvosi vizsgálatokon is átment Marc Guéhi klubváltását. Az utóbbi másfél hetet a magyar válogatottnál töltött Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos főnökei ugyanakkor a nyári nagybevásárlásuk után máris a télre kiszemelt labdarúgók ügyein dolgoznak.

Szoboszlai (balra) az előző szezonban kétszer is nagyot küzdött Rogersszel (2-0, 2-2), de tavasszal akár már csapattársak lehetnek

Fotó: Cameron Smith - Danehouse

A hírek szerint Guéhit a történtek után már csak jövő nyáron, a lejáró szerződése okán ingyen várják Szoboszlaiékhoz. Annál jelentősebb kiadást jelenthet az Aston Villa 23 éves középpályása, az angol topliga előző szezonjának legjobb utánpótláskorú játékosának választott Morgan Rogers megszerzése.

Szoboszlai még egy erős posztriválist kaphat

A hétszeres angol válogatott futballista piaci értékét jelenleg 55 millió euróra (21,6 milliárd forint) taksálja a Transfermarkt, de miután a Chelsea és a Tottenham is nagy erőkkel csábítja, 92 millió euró (36,2 milliárd forint) magasságába is felszökhet az ára. A Pool annyiból előnyben van a londoni riválisokkal szemben, hogy lapértesülések szerint elővásárlási jogot szerzett a támadó középpályásra, aki tehát Szoboszlai újabb ellenlábasa lehet a Vörösök amúgy is erős keretében.

A birminghami klub az átigazolási piac zárása előtt kölcsönkapta Liverpoolból az U21-es Európa-bajnokság nyerőemberét, Harvey Elliottot. A 22 éves tehetségnek beletört a bicskája a posztján Szoboszlai mellett Curtis Jones és immár főleg a német világsztár, Florian Wirtz jelentette konkurenciaharcba. Az Aston Villa jövőre mintegy 40 millió euróért (15,7 milliárd forint) veheti meg Elliottot, és a megállapodás részeként a Pool lépéselőnybe került a többi érdeklődővel szemben Rogers ügyében, aki maga is legszívesebben a Premier League címvédőjéhez lépne tovább.