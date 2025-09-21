Ordas nagy kamu terjed Szoboszlairól; köddé vált a focista

Szoboszlai Dominik vitte a prímet olvasóinknál a szeptember 15. és 21. közötti héten.
A Liverpool magyar labdarúgójával kapcsolatos két cikkünk mellett egy köddé vált Fradi-légiósra voltak a legtöbben kíváncsiak. Íme, a heti top!
Félreértett fotó terjed az interneten, amely a Hivatásos Labdarúgók Szervezetének etyeki díjátadóján készült. Szoboszlai Dominik édesanyjának hitték a PMFC női csapatának kapusát, Chandra Bednart.
Angliában azt hitték a képről, hogy Szoboszlai az édesanyjával fotózkodott, mások az olimpiai bajnok magyar öttusázóval, Gulyás Michelle-lel tévesztették össze a kanadai focistalányt.
Arne Slot vezetőedző egyik titkos fegyvere lett Szoboszlai Dominik a Liverpool labarúgócsapatában. Három meccsen jobbhátvédként számított a magyar válogatott csapatkapitányára, aki nemcsak hogy megfelelt az elvárásoknak, de egyelőre messze felül is múlta azokat - aztán visszakerülve a kedvenc posztjára, a középpályára, a Pool új energiára kapott, és Szoboszlai is sokkal aktívabbá vált a támadásokban.
A holland tréner ravasz terve fényesen bevált, az ellenfeleket rendre sikerül meglepnie, a csapata pedig a meccsek végén szerzett gólokkal sorozatban nyer.
Rejtély, ami Ismail Aanebával történik a Ferencváros keretében. A Fradi focistája két éve, 2023 szeptemberében nagy reményekkel érkezett a csapathoz, azonban mostanra teljesen eltűnt. A francia-marokkói védő az első szezonjában kilenc tétmeccset játszott az első csapatban, de megfordult a tartalékok NB III-as találkozóin is. Utoljára 2024 nyarán egy felkészülési mérkőzésen jutott szóhoz, azóta semmi hír nincs róla. Sérüléssel nem bajlódik, kölcsönbe nem adták, továbbra is a keret tagja és információnk szerint az edzéseket is látogatja. Csak épp esélye nincs arra sem, hogy a meccskeretbe beférjen.
A klub belügyeiben jártas szurkolói oldal, az ulloi129.hu tavaly szeptemberben számolt be arról, hogy Aaneba Marokkóba igazolhat kölcsönbe. Ebből végül semmi nem lett, a játékost nem sikerült sem el-, sem kölcsönadni. A labdarúgó két éve ingyen érkezett, szerződése jövő nyárig szól.
