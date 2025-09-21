Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Ordas nagy kamu terjed Szoboszlairól; köddé vált a focista

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 17:30
Arne SlotLiverpoolFradi
Szoboszlai Dominik félreérthető helyzetbe került egy ismert hölggyel; Arne Slotnak ravasz terve van a Liverpool magyar sztárjával; "eltűnt" egy Fradi-labdarúgó. Ezek voltak a Bors legnépszerűbb sporthírei a héten.
Szoboszlai Dominik vitte a prímet olvasóinknál a szeptember 15. és 21. közötti héten.

Szoboszlai Dominik jobbhátvédként és középpályásként is vezér volt a Liverpoolban
Szoboszlai Dominik jobbhátvédként és középpályásként is vezér volt a Liverpoolban      Fotó: CameraSport

A Liverpool magyar labdarúgójával kapcsolatos két cikkünk mellett egy köddé vált Fradi-légiósra voltak a legtöbben kíváncsiak. Íme, a heti top! 

Szoboszlai anyjának nézték a pécsi kapust

Félreértett fotó terjed az interneten, amely a Hivatásos Labdarúgók Szervezetének etyeki díjátadóján készült. Szoboszlai Dominik édesanyjának hitték a PMFC női csapatának kapusát, Chandra Bednart.

Angliában azt hitték a képről, hogy Szoboszlai az édesanyjával fotózkodott, mások az olimpiai bajnok magyar öttusázóval, Gulyás Michelle-lel tévesztették össze a kanadai focistalányt.

*

Ravasz tervet eszelt ki Arne Slot

Arne Slot vezetőedző egyik titkos fegyvere lett Szoboszlai Dominik a Liverpool labarúgócsapatában. Három meccsen jobbhátvédként számított a magyar válogatott csapatkapitányára, aki nemcsak hogy megfelelt az elvárásoknak, de egyelőre messze felül is múlta azokat - aztán visszakerülve a kedvenc posztjára, a középpályára, a Pool új energiára kapott, és Szoboszlai is sokkal aktívabbá vált a támadásokban.

A holland tréner ravasz terve fényesen bevált, az ellenfeleket rendre sikerül meglepnie, a csapata pedig a meccsek végén szerzett gólokkal sorozatban nyer.

*

Hiába várják Aanebát a Fradi szurkolói

Rejtély, ami Ismail Aanebával történik a Ferencváros keretében. A Fradi focistája két éve, 2023 szeptemberében nagy reményekkel érkezett a csapathoz, azonban mostanra teljesen eltűnt. A francia-marokkói védő az első szezonjában kilenc tétmeccset játszott az első csapatban, de megfordult a tartalékok NB III-as találkozóin is. Utoljára 2024 nyarán egy felkészülési mérkőzésen jutott szóhoz, azóta semmi hír nincs róla. Sérüléssel nem bajlódik, kölcsönbe nem adták, továbbra is a keret tagja és információnk szerint az edzéseket is látogatja. Csak épp esélye nincs arra sem, hogy a meccskeretbe beférjen.

A klub belügyeiben jártas szurkolói oldal, az ulloi129.hu tavaly szeptemberben számolt be arról, hogy Aaneba Marokkóba igazolhat kölcsönbe. Ebből végül semmi nem lett, a játékost nem sikerült sem el-, sem kölcsönadni. A labdarúgó két éve ingyen érkezett, szerződése jövő nyárig szól.

