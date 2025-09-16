Köddé vált a Fradi focistája, egy éve hiába várják a szurkolók

Rejtély, ami történek Ismail Aanebával a Ferencváros keretében. A Fradi focistája két éve, 2023 szeptemberében nagy reményekkel érkezett a csapathoz, azonban mostanra teljesen eltűnt. A francia-marokkói védő az első szezonjában kilenc tétmeccset játszott az első csapatban, de megfordult a tartalékok NB III-as találkozóin is. Utoljára 2024 nyarán egy felkészülési mérkőzésen jutott szóhoz, azóta semmi hír nincs róla. Sérüléssel nem bajlódik, kölcsönbe nem adták, továbbra is a keret tagja és információnk szerint az edzéseket is látogatja. Csak épp esélye nincs arra sem, hogy a meccskeretbe beférjen.
Érdemes megfigyelni, hogy Aanebával mikor és milyen témában foglalkoztak utoljára a Ferencváros oldalai. A Fradi hivatalos honlapja 2024 nyarán írt utoljára róla, akkor annyi volt a hír, hogy szerepet kapott egy nyári edzőmeccsen. A klub belügyeiben jártas szurkolói oldal, az ulloi129.hu tavaly szeptemberben számolt be arról, hogy Aaneba Marokkóba igazolhat kölcsönbe. Ebből végül semmi nem lett, a játékost nem sikerült sem el-, sem kölcsönadni. A labdarúgó két éve ingyen érkezett, szerződése jövő nyárig szól. Vagyis addig itt lehet, edzéseken részt vehet, de most úgy tűnik, sok esélye nincs a játékra. Időközben az értéke is lecsökkent, 2 millió euróról (780 milliárd forint) mindössze 250 ezer euróra (90 millió forint). Aaneba korábban játszott a francia utánpótlás-válogatottakban is.
Nem Aaneba az egyetlen, aki ugyan ott van a Fradi felnőtt keretében, de esélyt sem kap. A belga Philippe Rommens 2024 nyarán érkezett Pascal Jansen vezetőedző hívására. A holland szakember azóta távozott, Rommens pedig idén februárban a Fehérvár ellen szerepelhetett utoljára, akkor is csereként. Az volt az utolsó alkalom, hogy a kispadra leülhetett, azóta a keretbe sem fér bele.
