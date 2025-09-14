Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Szeréna, Roxána névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez eddig kevés, ítéletet mondtak a Liverpool sztárjáról

Alexander Isak
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 12:30
Liverpool FCPremier League
Túl kevés edzésen vett részt új klubjában Alexander Isak. A drukkerek szerint legfeljebb csereként láthatjuk vasárnap a Liverpool csatárát.

Alexander Isak anélkül írt történelmet a Liverpool csapatában, hogy pályára lépett volna. A gárda nyáron igazolt svéd csatára lett a Premier League legdrágább játékosa, a támadóért az angol bajnok 125 millió fontot (57 milliárd forintot) fizetett a Newcastle együttesének. Az egész világ várja, hogyan mutatkozik be Isak új együttesében, lehet, hogy vasárnap sokan csalódni fognak.

Isak a héten kezdett el edzeni Liverpoolban
Isak a héten kezdett el edzeni Liverpoolban Fotó: Nikki Dyer - LFC

Szoboszlai Dominikék együttese vasárnap a Burnley otthonában játszik bajnokit (15.00, Tv: Spíler1 TV), sokan bíznak benne, hogy a csúcstartó csatárt már az első percektől láthatják új klubjában. Arne Slot menedzser is arról beszélt, Isak van annyira jó, hogy bármikor, bárhol bevethető. A This is Anfield szurkolói oldal mégis arról ír, a svéd játékos biztosan nem lesz a kezdőcsapatban, ha játszik is, legfeljebb csak csere lesz.

Ezért nem kezdhet Isak a Liverpoolban

A Vörösök két okból számíthatnak most csak csereként Isakra. Egyrészt a szerződtetés után a csatár azonnal hazautazott a svéd válogatotthoz, s csak szerdán kezdett el edzeni új csapatában. Sokan úgy gondolják, két-három edzés kevés ahhoz, hogy rögtön kezdő legyen Isak. Másrészt a szintén a nyáron igazolt középcsatár, Hugo Ekitiké is kiváló formában van, a francia játékos négy tétmeccsen 3 gólt szerzett, nincs ok tehát a kapkodásra.

Isak edzése a Liverpoolban

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu