Ez eddig kevés, ítéletet mondtak a Liverpool sztárjáról

Alexander Isak anélkül írt történelmet a Liverpool csapatában, hogy pályára lépett volna. A gárda nyáron igazolt svéd csatára lett a Premier League legdrágább játékosa, a támadóért az angol bajnok 125 millió fontot (57 milliárd forintot) fizetett a Newcastle együttesének. Az egész világ várja, hogyan mutatkozik be Isak új együttesében, lehet, hogy vasárnap sokan csalódni fognak.

Isak a héten kezdett el edzeni Liverpoolban Fotó: Nikki Dyer - LFC

Szoboszlai Dominikék együttese vasárnap a Burnley otthonában játszik bajnokit (15.00, Tv: Spíler1 TV), sokan bíznak benne, hogy a csúcstartó csatárt már az első percektől láthatják új klubjában. Arne Slot menedzser is arról beszélt, Isak van annyira jó, hogy bármikor, bárhol bevethető. A This is Anfield szurkolói oldal mégis arról ír, a svéd játékos biztosan nem lesz a kezdőcsapatban, ha játszik is, legfeljebb csak csere lesz.

Ezért nem kezdhet Isak a Liverpoolban

A Vörösök két okból számíthatnak most csak csereként Isakra. Egyrészt a szerződtetés után a csatár azonnal hazautazott a svéd válogatotthoz, s csak szerdán kezdett el edzeni új csapatában. Sokan úgy gondolják, két-három edzés kevés ahhoz, hogy rögtön kezdő legyen Isak. Másrészt a szintén a nyáron igazolt középcsatár, Hugo Ekitiké is kiváló formában van, a francia játékos négy tétmeccsen 3 gólt szerzett, nincs ok tehát a kapkodásra.

Isak edzése a Liverpoolban