Szoboszlai miatt variált a szálloda recepciósa, a magyar focista köpni-nyelni nem tudott

Köpni-nyelni nem tudott hirtelen a magyar válogatott korábbi kapusa, Bogdán Ádám, amikor más bánásmódban részesült Szoboszlai Dominik miatt Írországban. Az egykori játékos az M4 Sport szakértőjeként utazott ki Dublinba, és a legszebb lakosztályt kapta a szállodában – a Liverpool középpályásának is köszönhetően.

Köpni-nyelni nem tudott hirtelen a magyar válogatott korábbi kapusa, Bogdán Ádám, amikor más bánásmódban részesült Szoboszlai Dominik miatt Írországban / Fotó: Seb Daly / Getty Images

Bogdán a tévés közvetítés elején beszélt arról, milyen sok Liverpool-szurkoló él az ír fővárosban – ahol a magyar válogatott szombat este 2-2-es döntetlent játszott világbajnoki-selejtezőn.

A korábbi válogatott kapus elmesélte, ezt a fanatizmust mi sem mutatja jobban, mint az, amikor a szálloda recepciósa – aki szintén Pool-szurkoló – azonnal felajánlotta neki a legszebb lakosztályukat, amikor megtudta, hogy Bogdán az ünnepelt liverpooli focista, Szoboszlai honfitársa.

Bogdán a tévés közvetítés elején beszélt arról, milyen sok Liverpool-szurkoló él az ír fővárosban / Fotó: Alex Pantling / Getty Images

Szoboszlai Dominik Írországban is sztár

A Magyar Nemzet is arról írt, hogy a mérkőzés előtt Liverpool-mezben is jelentek meg szurkolók az Aviva Stadion lelátóján – pedig a hazaiaknak jelenleg egy futballistájuk sem játszik a klubban, a magyar keretből viszont ketten is: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos. Sőt, előbbi nevével még sálakat is árultak a stadion mellett. Az tehát egyértelmű volt, hogy Szoboszlai Írországban is sztár, ami részben annak tudható be, hogy a Liverpool tényleg rendkívül népszerű az országban.