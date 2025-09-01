Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
27°C Székesfehérvár

Egon, Egyed névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Cristiano Ronaldo csuklik, a legendának megvan a véleménye Szoboszlairól

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 17:25
Cristiano RonaldoszabadrúgásgólLiverpool
Az angol legenda, Gary Neville megfogalmazta a véleményét a Liverpool focistájáról. Szoboszlai Dominik szabadrúgását Cristiano Ronaldóéhoz hasonlította.
B.
A szerző cikkei

Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja teljesen lenyűgözte Gary Neville-t. Az 85-szörös angol válogatott védő már akkor az Arsenal elleni meccs legjobbjának kiáltotta ki a magyar válogatott focistát, mielőtt a kapuba talált volna.

Szoboszlai jobbhátvédként nyújtott játéka megihlette a mémek készítőit
Szoboszlai Dominik szabadrúgását Cristiano Ronaldóéhoz hasonlították
Fotó: Getty Images

Már a gól előtt is ő volt a meccs embere – kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Onnan pedig nem szoktak betalálni, az Arsenal kapusa sem hitte el. Ez különleges. A lövés csavarodása, íve, ereje és sebessége – minden benne volt. Világszínvonalú! Cristiano Ronaldo-szerű

– mondta el a véleményét Szoboszlairól az angolok legendája.

Szoboszlai Dominik kiválóan teljesített

A Liverpool szurkolói oldala, az Empire of the KOP úgy fogalmazott:

Még maga Cristiano Ronaldo is megdöbbent volna Szoboszlai szabadrúgásától, amivel bebiztosította mindhárom pontot az Anfielden. 

A portál kiemeli még a magyar válogatott játékos egyik elképesztő hosszú, tűpontos passzát, amit röviddel a győztes gól előtt adott az egyik csapattársának. A Sofascore szerint a 24 éves játékos 52 passzából 49-et sikeresen teljesített, négy párharcából hármat megnyert, öt pontos hosszú passzt és egy kulcsfontosságú passzt mutatott be. Emellett kiválóan teljesített a jobbhátvéd szerepkörben, hat felszabadítást, két szerelést és egy labdaszerzést láthattunk tőle.


 

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu