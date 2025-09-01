Cristiano Ronaldo csuklik, a legendának megvan a véleménye Szoboszlairól

Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja teljesen lenyűgözte Gary Neville-t. Az 85-szörös angol válogatott védő már akkor az Arsenal elleni meccs legjobbjának kiáltotta ki a magyar válogatott focistát, mielőtt a kapuba talált volna.

Szoboszlai Dominik szabadrúgását Cristiano Ronaldóéhoz hasonlították

Fotó: Getty Images

Már a gól előtt is ő volt a meccs embere – kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Onnan pedig nem szoktak betalálni, az Arsenal kapusa sem hitte el. Ez különleges. A lövés csavarodása, íve, ereje és sebessége – minden benne volt. Világszínvonalú! Cristiano Ronaldo-szerű

– mondta el a véleményét Szoboszlairól az angolok legendája.

Szoboszlai Dominik kiválóan teljesített

A Liverpool szurkolói oldala, az Empire of the KOP úgy fogalmazott:

Még maga Cristiano Ronaldo is megdöbbent volna Szoboszlai szabadrúgásától, amivel bebiztosította mindhárom pontot az Anfielden.

A portál kiemeli még a magyar válogatott játékos egyik elképesztő hosszú, tűpontos passzát, amit röviddel a győztes gól előtt adott az egyik csapattársának. A Sofascore szerint a 24 éves játékos 52 passzából 49-et sikeresen teljesített, négy párharcából hármat megnyert, öt pontos hosszú passzt és egy kulcsfontosságú passzt mutatott be. Emellett kiválóan teljesített a jobbhátvéd szerepkörben, hat felszabadítást, két szerelést és egy labdaszerzést láthattunk tőle.



