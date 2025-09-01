Szoboszlai karjaiban a kislányával ünnepelt - Fotó

Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerzett góljával a Kerkez Milost is soraiban tudó, címvédő Liverpool 1-0-ra nyert a vendég Arsenal ellen az angol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi rangadóján. A magyar válogatott csapatkapitánya a 83. percben a kapuval szemben végzett el közel 30 méterről szabadrúgást, lövése nyomán a labda védhetetlenül csavarodott a jobb felső sarokba.

Szoboszlai a kislányával ünnepelte a nagy sikert

Szoboszlai felesége, Buzsik Borka a mérkőzés előtt az FC Liverpool VIP részlegéből jelentkezett fotóval, vele volt kislánya is. A meccs után már Szoboszlai Dominik karjaiban láthattuk a babát, a magyar focista vele ünnepelte, hogy ő volt a mérkőzés hőse. A képet a 24 órán át látható Instagram történetében osztotta meg.