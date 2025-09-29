Kíméletlen ítéletet mondtak Kerkezről, megvan az új csapata

Nem elég, hogy sokan Kerkez Milost tették meg a felelősnek Szoboszlai Dominikék szombati veresége miatt (1-2 a Crystal Palace ellen), és a közösségi oldalakon se szeri, se száma az őt illető kritikáknak, még egy népszerű futballal foglalkozó Facebook-oldalon is kipécézték. A magyar válogatott labdarúgó az angol Premier League idei legrosszabb igazolásai közé került. Kerkez liverpooli bűnbak lett, és olyan tizenegybe került, amelybe biztosan nem vágyott.
Pedig Kerkez az előző szezonban még a Bournemouth egyik legjobbjaként bekerült a PL 2024/25-ös álomcsapatába, és 45 millió euróért (18 milliárd forint) vásárolta ki a szerződéséből a bajnok Liverpool. Ott azonban egyelőre elmarad a tavalyi formájától, és bár a lelkesedését nagyon is becsülik, a türelem gyorsan fogy vele kapcsolatban.
A legutóbbi, londoni vereség után már bűnbakként tekintenek rá – a Crystal Palace 97. percben lőtt győztes gólja előtt rossz döntést hozva mentett ugyan, de az azt követő bedobás után találtak be a hazaiak –, és az álom- helyett máris rémálomcsapatba került.
Aligha vigasz Kerkez számára, hogy a nyári átigazolási időszak legrosszabbul elsült erősítései közé sorolják mellette a nyáron közel 500 millió eurót (195 milliárd forint) költött Pool egyik besült csúcsigazolását, a bónuszok nélkül 125 millió euróba (49 milliárd forint) fájt német Florian Wirtzet is.
