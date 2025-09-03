Nagy álmáról vallott Szoboszlai Dominik: ez tényleg hatalmasat szólna

A magyar válogatott szombaton Dublinban Írország ellen lép pályára, majd a következő kedden Portugáliát fogadja Budapesten világbajnoki selejtezőn. Szoboszlai Dominik az M4 Sportnak adott exkluzív interjúban úgy fogalmazott, pontosan tudják, hogy nagy feladat előtt állnak.

Szoboszlai Dominik szerint a döntetlen jó eredmény lehet Dublinban Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Minden egyes alkalommal, amikor bárkivel beszélgetek, az van a középpontban, hogy akarni kell és mindent ki kell adnod magadból a pályán. Lesz szerencsésebb és lesz szerencsétlenebb napod, de ha az elejétől a végéig küzdesz, akkor senkinek egy szava sem lehet, mert megtettél mindent. Csapatként mindent meg kell tennünk, védekezni, ütközni és minden mást, mert ezt senki nem fogja helyettünk megtenni

- jelentette ki a 24 éves futballista,

Szoboszlai beszélt az Arsenal ellen 1-0-ra megnyert vasárnapi Premier League-rangadón szerzett győztes góljáról is, ugyanakkor a nagy álmát is elárulta.

"Amikor végigküzdjük az egész meccset az egyik legnagyobb riválisunk ellen, és a 83. percben sikerül egy ilyen góllal vezetést szerezni, aztán végül ezzel nyerni, az tényleg nagyon jó érzés. De jönni kellett Telkibe és készülni a vb-selejtezőre. Elég nagy feladat előtt állunk, ami szerintem elég sok odafigyelést igényel. Ezúttal több időnk van együtt edzeni és készülni, mint általában, a hétfői kezdésnek köszönhetően öt nap van hátra a mérkőzésig, erre rég volt példa. Nagy álmom, hogy olyan teljesítményt nyújtsunk, ami örökké emlékezetes lehet, de reálisnak kell maradnunk, hiszen a portugál válogatottat senkinek sem kell bemutatni, az íreknél a fél csapat a Premier League-ben játszik, az örményeknek pedig ugyanúgy megvannak a saját jó játékosaik és a jó csapatuk. Nem lesz egyszerű, de megpróbáljuk a legtöbbet kihozni belőle" - mondta.

Szoboszlai Dominik örülne a döntetlennek Dublinban

Szoboszlai elárulta a receptet: úgy vélte, az írekkel "egy jó ki-ki meccset" tud játszani a magyar csapat, amelynek szerinte az örményekkel szemben hat pontot kellene összegyűjtenie, a portugálok ellen pedig mindenkinek élveznie kell a játékot.

Nem minden nap játszhatsz ilyen futballisták ellen, az itthoni mérkőzés ráadásul szerintem elég jó hangulatú lesz, úgyhogy ki kell tennünk a szívünket, lelkünket, aztán valami csoda folytán hátha sikerül valamit csinálni. Kedvez nekünk, hogy idegenben, Dublinban kezdjük a selejtezőt. Ha az ír fővárosban pontot szerzünk, az is sokat érhet a végelszámolásnál. Ahhoz nem kell tudás, hogy becsukod a szemedet, hátrafutsz, blokkolsz, ütközöl, párharcokba és fejpárbajokba belemész. Úgy gondolom, hogy nem kell túlgondolni ezt, mert ez nem egy döntő, hanem egy hosszú távú folyamat, majd a döntő az itthon lesz ellenük. Ott majd lehet kockáztatni

- mondta az írek elleni, szombaton 20.45-től (tv: M4 Sport) sorra kerülő mérkőzésről Szoboszlai.