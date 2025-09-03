Nagy álmáról vallott Szoboszlai Dominik: ez tényleg hatalmasat szólna

A magyar válogatott szombaton Dublinban Írország ellen lép pályára, majd a következő kedden Portugáliát fogadja Budapesten világbajnoki selejtezőn. Szoboszlai Dominik az M4 Sportnak adott exkluzív interjúban úgy fogalmazott, pontosan tudják, hogy nagy feladat előtt állnak.
Minden egyes alkalommal, amikor bárkivel beszélgetek, az van a középpontban, hogy akarni kell és mindent ki kell adnod magadból a pályán. Lesz szerencsésebb és lesz szerencsétlenebb napod, de ha az elejétől a végéig küzdesz, akkor senkinek egy szava sem lehet, mert megtettél mindent. Csapatként mindent meg kell tennünk, védekezni, ütközni és minden mást, mert ezt senki nem fogja helyettünk megtenni
- jelentette ki a 24 éves futballista,
Szoboszlai beszélt az Arsenal ellen 1-0-ra megnyert vasárnapi Premier League-rangadón szerzett győztes góljáról is, ugyanakkor a nagy álmát is elárulta.
"Amikor végigküzdjük az egész meccset az egyik legnagyobb riválisunk ellen, és a 83. percben sikerül egy ilyen góllal vezetést szerezni, aztán végül ezzel nyerni, az tényleg nagyon jó érzés. De jönni kellett Telkibe és készülni a vb-selejtezőre. Elég nagy feladat előtt állunk, ami szerintem elég sok odafigyelést igényel. Ezúttal több időnk van együtt edzeni és készülni, mint általában, a hétfői kezdésnek köszönhetően öt nap van hátra a mérkőzésig, erre rég volt példa. Nagy álmom, hogy olyan teljesítményt nyújtsunk, ami örökké emlékezetes lehet, de reálisnak kell maradnunk, hiszen a portugál válogatottat senkinek sem kell bemutatni, az íreknél a fél csapat a Premier League-ben játszik, az örményeknek pedig ugyanúgy megvannak a saját jó játékosaik és a jó csapatuk. Nem lesz egyszerű, de megpróbáljuk a legtöbbet kihozni belőle" - mondta.
Szoboszlai elárulta a receptet: úgy vélte, az írekkel "egy jó ki-ki meccset" tud játszani a magyar csapat, amelynek szerinte az örményekkel szemben hat pontot kellene összegyűjtenie, a portugálok ellen pedig mindenkinek élveznie kell a játékot.
Nem minden nap játszhatsz ilyen futballisták ellen, az itthoni mérkőzés ráadásul szerintem elég jó hangulatú lesz, úgyhogy ki kell tennünk a szívünket, lelkünket, aztán valami csoda folytán hátha sikerül valamit csinálni. Kedvez nekünk, hogy idegenben, Dublinban kezdjük a selejtezőt. Ha az ír fővárosban pontot szerzünk, az is sokat érhet a végelszámolásnál. Ahhoz nem kell tudás, hogy becsukod a szemedet, hátrafutsz, blokkolsz, ütközöl, párharcokba és fejpárbajokba belemész. Úgy gondolom, hogy nem kell túlgondolni ezt, mert ez nem egy döntő, hanem egy hosszú távú folyamat, majd a döntő az itthon lesz ellenük. Ott majd lehet kockáztatni
- mondta az írek elleni, szombaton 20.45-től (tv: M4 Sport) sorra kerülő mérkőzésről Szoboszlai.
