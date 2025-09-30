Elszabadult a pokol a BL-meccs előtt, álszent törökök zaklatták Szoboszlaiékat

Kis túlzással háborús hangulatban telt Isztambulban az éjszaka a Galatasaray-Liverpool BL-meccs előtt. Szoboszlai Dominik együttese már hétfőn megérkezett Törökországba, s ahogy az ilyenkor lenni szokott, a hazai drukkerek ki is szagolták, hol szállt meg a csapat. Éjszaka a szálloda előtt tűzijátékkal, petárdákkal zavarták meg az aludni vágyó angolok nyugalmát.

Kedden este Isztambulban rendezik a Galatasaray-Liverpool meccset a Bajnokok Ligájában Fotó: Andrew Powell

A videók alapján megállapítható, hogy cseppet sem teltek nyugodtan az éjszakai órák a hotel mellett, csak bízni lehet benne, hogy a Liverpool játékosai sokat nem érzékeltek a "hangoskodásból".

Megemlékezés a Galatasaray-Liverpool meccs előtt

A török szurkolókat többen álszentnek tartják az angolok közül. A Galata ultrái ugyanis jelezték, a BL-meccs előtt meg fognak emlékezni a júliusban tragikus autóbalesetben elhunyt Liverpool-focistáról, Diogo Jotáról és öccséről, André Silváról. Sokan úgy gondolják, a tisztelet akkor lett volna igazi, ha éjszaka sem balhéznak a szálloda előtt.

A Galatasaray-Liverpool meccset kedden 21 órától rendezik, s van esély arra, hogy három magyar is pályára lépjen: hazai oldalon Sallai Roland, a vendégeknél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos.