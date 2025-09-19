Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Álhír terjed a neten Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislányáról

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 16:25
Mohamed SzalahLiverpoolsztárkislány
A mesterséges intelligencia segítségével verik át a Facebookon a rajongókat. Szoboszlai Dominik kislánya a téma, s vannak, akik el is hiszik a nyilvánvaló álhírt.

A mesterséges intelligencia által szerkesztett képpel döbbenetes álhírt gyártottak a Facebookon a Liverpool focistájának gyermekéről. Szoboszlai Dominik kislánya a nyáron született meg, a focista és felesége, Buzsik Borka augusztus elején osztotta meg a nagy hírt, hogy szülők lettek. A picinek azóta a nevét sem tudjuk, s olyan képet sem osztottak meg, amelyen az arca látható lenne. Egy Facebook-oldal most mégis egy álhírt gyártott a családról.

Boldog a házaspár, Szoboszlai Dominik kislánya a nyáron született meg
Boldog a házaspár, Szoboszlai Dominik kislánya a nyáron született meg Fotó: Markovics Gábor

Egy angol oldal azt híreszteli, hogy Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka a Liverpool sztárját, Mohamed Szalaht kérte fel arra, hogy feleségével együtt legyenek a kicsi keresztszülei. Sőt, a poszt szerint Szalah felesége, Magi egyiptomi nevet is adott a kislánynak, melynek hallatán Dominik és Borka örömkönnyeket ejtett. Mindezt egy szerkesztett fotóval illusztrálták, melyen a két házaspár, illetve egy kisbaba van, aki biztosan nem Szoboszlaiék kislánya.

Szoboszlai Dominik kislánya lázban tartja a rajongókat

Az álhírt sokan elhitték, gratuláltak a fotóhoz és ahhoz, hogy Szoboszlai a barátját, Mohamed Szalaht kérte fel a keresztapaságra. Persze néhányan azonnal kiszúrták, hogy ordas nagy kamuról van szó,

Nézzetek már a fotóra. Dominik kislánya legfeljebb a valóságban két hónapos, ha lehet, Szalahnak pedig évekkel ezelőtt volt ekkora haja

- írta egy "józan" kommentelő, aki azonnal kiszúrta a turpisságot.

 

