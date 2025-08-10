„A feleségem éjszaka, én nappal vagyok a babával" - Szoboszlainak jól megy az apaszerep

A Crystal Palace nyerte az angol szuperkupát, miután a londoni Wembley Stadionban rendezett vasárnapi összecsapáson 2-2-es döntetlen után tizenegyesekkel múlta felül a Liverpoolt. A bajnokcsapatban Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként kapott lehetőséget. Kerkezt öt perccel a vége előtt lecserélték, Szoboszlai végig pályán volt, és gólra váltott egy 11-est a párbajban.
Ennek ellenére Szoboszlai nem lehetett elégedett, hiszen a Liverpool elbukta a kupát. A magyar válogatott csapatkapitánya a meccs után a Spíler tévének elmondta, ilyen kudarc után semmit sem számít az egyéni siker.
A döntőben nem az számít, hogy milyen szépen játszol, hanem a végeredmény. Sajnos alulmaradtunk, de tanulni fogunk ebből. Ez a csapat 12. lett tavaly a Premier League-ben, remélem, mindenki elgondolkozik ezen. Ha szeretnénk megvédeni a bajnoki címet, és más kupákat megnyerni, akkor mindenkinek össze kell kapnia magát
- mondta Szoboszlai Dominik, aki azt is elárulta, hogy igyekszik mindenben segíteni a Liverpool két új magyar játékosát, Kerkez Milost és Pécsi Ármint.
"Figyelek rájuk amennyire tudok, Milosra oda is kell, de Ármin nyugisabb típus. Igyekszem segíteni nekik, ahol tudok" - fogalmazott a magyar válogatott csapatkapitánya.
Szoboszlai augusztus 3-án jelentette be, hogy kislánya született. Most azt is elárulta, mennyire változott meg az élete.
A feleségemnek hála az alvásra tudok figyelni. Kipihentnek kell lennem, nem akarok megsérülni, oda kell raknom magam minden edzésen, hogy az edző számoljon velem. A feleségem éjszaka, én nappal vagyok a babával, ha szünnapom van, akkor többet segítek neki.
- árulta el a 24 éves játékos.
