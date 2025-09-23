Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Az esti meccs előtt szivárgott ki az igazság a Szoboszlairól terjedő pletykáról

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 16:10
Liverpool
A hétvégén terjedt el a pletyka a Liverpool magyar középpályásáról. Kiderült az igazság Szoboszlai Dominik hosszabbítása kapcsán.

Vírusszerűen terjedt el a pletyka Szoboszlai Dominik hosszabbítása kapcsán, miután a hétvégén a Class Liverpool nevű X-oldal exkluzív információként számolt be arról, hogy a Liverpool már tárgyal a jövőről a magyar válogatott középpályással akinek egyébként csak 2028-ban jár le a szerződése a Vörösöknél. Mostanra pedig az is kiderült, hogy mi az igaz ebből az egészből.

Szoboszlai Dominik hosszabbítása a téma Liverpoolban
Kiderült az igazság Szoboszlai Dominik hosszabbítása kapcsán / Fotó: Richard Martin-Roberts - CameraSport

A Nemzeti Sport liverpooli forrásból úgy értesült, egyelőre szó sincs arról, hogy a felek tárgyalóasztalhoz ültek volna. Az viszont igaz, hogy a Liverpool már jelezte, szeretné meghosszabbítani a 24 éves magyar játékos szerződését. Mindez pár órával azelőtt, hogy a Vörösök ma a Southampton ellen lépnek pályára (21:00, tv: Match 4) a Ligakupában.

Szoboszlai Dominik hosszabbítása Liverpoolban jövőre dőlhet el

A tárgyalások viszont csak később, könnyen lehet, hogy jövőre kezdődhetnek el. És ha minden jól megy, akkor még  jövő nyárig sikerül meghosszabbítani Szoboszlai Dominik szerződését Liverpoolban.

A klubok a kulcsjátékosoknál egyébként nem szokták megvárni a szerződés utolsó évét azzal, hogy elkezdjenek tárgyalni az esetleges hosszabbításról. Ezért fordulhat elő, hogy a magyar válogatott középpályás esetében is már 2 évvel a szerződés lejárta előtt jelezték a hosszabbítási szándékot.

 

