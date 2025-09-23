Feketében a Liverpool sztárjai, lógó orral távoztak a nagy eseményről

Óriási előnnyel nyerte meg a világ legerősebb bajnokságának tartott angol Premier League-t, mégsem a Liverpoolról szólt az Aranylabda-gála 2025-ben. A játékosok között Mohammed Szalah csak a negyedik lett, s Arne Slot, valamint Allison Becker sem vehette át a legjobb edzőnek és kapusnak járó díjat.

Arne Slot az Aranylabda-gála vörös szőnyegén Fotó: NurPhoto

A Vörösöket hárman képviselték, Arne Slot, Virgil van Dijk csapatkapitány és Allison Becker is kifogástalan megjelenéssel, fekete öltönyben érkezett a gálára.

Az Aranylabda-gála fotói