Feketében a Liverpool sztárjai, lógó orral távoztak a nagy eseményről

Aranylabda-gála
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 12:20
Mohammed SzalahLiverpool
Az angol bajnokot három ikonikus arca képviselte Párizsban. Fotókon az Aranylabda-gála, ahol a Liverpool semmit sem nyert.
Óriási előnnyel nyerte meg a világ legerősebb bajnokságának tartott angol Premier League-t, mégsem a Liverpoolról szólt az Aranylabda-gála 2025-ben. A játékosok között Mohammed Szalah csak a negyedik lett, s Arne Slot, valamint Allison Becker sem vehette át a legjobb edzőnek és kapusnak járó díjat.

Arne Slot az Aranylabda-gála vörös szőnyegén
Arne Slot az Aranylabda-gála vörös szőnyegén Fotó: NurPhoto

A Vörösöket hárman képviselték, Arne Slot, Virgil van Dijk csapatkapitány és Allison Becker is kifogástalan megjelenéssel, fekete öltönyben érkezett a gálára.

Az Aranylabda-gála fotói

Galéria: Aranylabda-gála
1/9
Ousmane Dembélé az Aranylabdával

 

