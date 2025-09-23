Feketében a Liverpool sztárjai, lógó orral távoztak a nagy eseményről

Óriási előnnyel nyerte meg a világ legerősebb bajnokságának tartott angol Premier League-t, mégsem a Liverpoolról szólt az Aranylabda-gála 2025-ben. A játékosok között Mohammed Szalah csak a negyedik lett, s Arne Slot, valamint Allison Becker sem vehette át a legjobb edzőnek és kapusnak járó díjat.
A Vörösöket hárman képviselték, Arne Slot, Virgil van Dijk csapatkapitány és Allison Becker is kifogástalan megjelenéssel, fekete öltönyben érkezett a gálára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.