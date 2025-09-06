Botrány az Írország–Magyarország előtt: nagy bajban van az egyik focista

Miközben a magyar labdarúgó-válogatott Dublinban pályára lép a 2026-os világbajnokság selejtezőjének nyitómeccsén, az Írország–Magyarország mérkőzés előtt az ellenfél legnagyobb sztárja, Evan Ferguson komoly magánéleti problémákkal küzdhet. Az olasz Il Messaggero értesülései szerint a 20 éves támadó néhány hete szakított a barátnőjével, a szőke szépségként emlegetett Gracie May Cookkal.

Az Írország–Magyarország meccs előtt gödörben az írek sztárja (Fotó: STEFANOS KYRIAZIS / NurPhoto)

Bbajban a hazaiak sztárja az Írország–Magyarország vb-selejtező előtt

A fiatal pár kapcsolata korábban a brit és ír sajtó kedvenc témája volt, hiszen közös nyaralásokkal, romantikus fotókkal mutatták, mennyire dúl köztük a szerelem. Áprilisban például még Párizsban romantikáztak, mostanra viszont minden közös kép eltűnt a közösségi oldalaikról. Cook az elmúlt hetekben fesztiválról fesztiválra járt egyedül, míg Ferguson Rómában próbálta felvenni a Serie A ritmusát – kevés sikerrel.

A Brighton játékosa ugyanis kölcsönben került az AS Romához, és bár a felkészülési mérkőzéseken hat gólt szerzett hat meccsen, a szezon rajtja óta látványosan visszaesett: eddig csupán egy gólpasszt jegyzett. Az olasz sajtó szerint a formahanyatlás hátterében a szakítás állhat. A távolság is közrejátszhatott: míg Ferguson Rómába költözött, Cook augusztusban hosszabbított az angliai Newhaven FC női csapatával -írta az Origo.

Az ír válogatott így kettős csapás alatt áll a magyarok elleni meccs előtt. Már elvesztették sérülés miatt Troy Parrottot, az egyik leggólerősebb támadójukat, akinek pótlására a Celtic játékosát, Johnny Kennyt hívták be. Most pedig Ferguson lelkiállapota is kérdéses, ami komoly fejtörést okozhat Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitánynak.

A magyar válogatott ma este (20:45, Tv: M4 Sport) Dubliban lép pályára az ír nemzeti csapat ellen a világbajnoki selejtező első mérkőzésén.