Botrány az Írország–Magyarország előtt: nagy bajban van az egyik focista

Miközben a magyar labdarúgó-válogatott Dublinban pályára lép a 2026-os világbajnokság selejtezőjének nyitómeccsén, az Írország–Magyarország mérkőzés előtt az ellenfél legnagyobb sztárja, Evan Ferguson komoly magánéleti problémákkal küzdhet. Az olasz Il Messaggero értesülései szerint a 20 éves támadó néhány hete szakított a barátnőjével, a szőke szépségként emlegetett Gracie May Cookkal.
A fiatal pár kapcsolata korábban a brit és ír sajtó kedvenc témája volt, hiszen közös nyaralásokkal, romantikus fotókkal mutatták, mennyire dúl köztük a szerelem. Áprilisban például még Párizsban romantikáztak, mostanra viszont minden közös kép eltűnt a közösségi oldalaikról. Cook az elmúlt hetekben fesztiválról fesztiválra járt egyedül, míg Ferguson Rómában próbálta felvenni a Serie A ritmusát – kevés sikerrel.
A Brighton játékosa ugyanis kölcsönben került az AS Romához, és bár a felkészülési mérkőzéseken hat gólt szerzett hat meccsen, a szezon rajtja óta látványosan visszaesett: eddig csupán egy gólpasszt jegyzett. Az olasz sajtó szerint a formahanyatlás hátterében a szakítás állhat. A távolság is közrejátszhatott: míg Ferguson Rómába költözött, Cook augusztusban hosszabbított az angliai Newhaven FC női csapatával -írta az Origo.
Az ír válogatott így kettős csapás alatt áll a magyarok elleni meccs előtt. Már elvesztették sérülés miatt Troy Parrottot, az egyik leggólerősebb támadójukat, akinek pótlására a Celtic játékosát, Johnny Kennyt hívták be. Most pedig Ferguson lelkiállapota is kérdéses, ami komoly fejtörést okozhat Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitánynak.
A magyar válogatott ma este (20:45, Tv: M4 Sport) Dubliban lép pályára az ír nemzeti csapat ellen a világbajnoki selejtező első mérkőzésén.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.