A fotó mindent elárul! Cristiano Ronaldót hétpecsétes titokkal várhatta haza Budapestről Georgina

Ronaldo és Georgina 2016-ban találkoztak először Madridban, amikor a futballista még a Real Madrid sztárja volt. Kapcsolatuk azóta is töretlen, a szerelmük mellett a közös családi élet is összeköti őket. Georgina két közös gyermekük édesanyja, de Ronaldo másik három gyermekét is szeretettel és odaadással neveli. Nemrégiben azonban olyan fotók kerültek nyilvánosságra, amelyek azonnal felkeltették a rajongók figyelmét: sokak szerint a modell alakja arra utal, hogy Georgina Rodríguez terhes lehet. A találgatások nem is lennének meglepőek, hiszen a pár mindig is nagy családról álmodott. Lehet, hogy a magyar-portugál vb-selejtezőről hazaérkezve örömhírrel fogadta a focistát Georgina.

Georgina Rodríguez terhes, gömbölyödő pocakját kiszúrták a rajongók Fotó: Jason Howard/Bauer-Griffin

Georgina Rodríguez terhes lehet

Nemrég Georgina New Yorkban vett részt a Kering Alapítvány Caring for Women gálavacsoráján, amely a luxus, a filantrópia és a művészet különleges találkozása volt. Az esten a modell egy elegáns, hosszú fekete maxi ruhában vonult be, amely egyszerre sugárzott visszafogott stílust és időtlen nőiességet.

Bár a figyelem nagy része a jótékonysági célokra és a káprázatos ékszerekre irányult, a közösségi médiát mégis egy egészen más részlet robbantotta fel: a rajongók ugyanis rögtön kiszúrták, hogy Georgina alakja mintha változóban lenne. A ruha finoman kiemelte a derekát, ugyanakkor a hasánál látható kerekedés sokak szerint nem hagy kétséget afelől, hogy ismét gyermeket várhat. A fotók percek alatt bejárták az internetet, és elindították a találgatást: vajon valóban úton van a Ronaldo-család újabb tagja?

Georgina a közösségi oldalain eddig még nem erősítette meg a hírt, de a mosolygós és titokzatos fotók önmagukért beszélnek. Nem is lenne meglepő, ha a nyár egyik legnagyobb szenzációját, a lánykérést hamarosan egy újabb örömhír követné: a család bővülése. A rajongók pedig már találgatnak, vajon mivel tudja még tovább fokozni a boldogságot a sztárpár – hiszen Ronaldo és Georgina minden alkalommal képesek meglepni a világot.