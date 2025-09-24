Most érkezett: ekkor helyezik végső nyugalomra Nagy Tibort

Egy hete érkezett a tragikus hír, hogy elhunyt Nagy Tibor, korábbi 17-szeres válogatott labdarúgó, aki a kilencvenes évek váci sikercsapatának kapitányaként 1994-ben bajnoki címet nyert.

Ekkor helyezik végső nyugalomra Nagy Tibort / Fotó: Tumbász Hédi / Nemzeti Sport

A váci legenda nem sokkal a 63. születésnapja előtt távozott az élők sorából, miután szívrohamot kapott: bár azonnal bevitték a váci kórházba, majd onnan a Honvédkórházba, az életét, sajnálatos módon, már nem lehetett megmenteni.

Az Újpesten nevelkedett Nagy Tibor 1986-ban került Vácra, ahol pályafutása végéig, 352 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára. Csank János irányítása idején alapembere és csapatkapitánya volt az 1994-ben bajnoki címet szerző Vác FC-Samsungnak: a megelőző két idényben ezüstérmes lett a csapattal, és háromszor szerepelt a Magyar Kupa döntőjében.

Sajtóhírek szerint Nagy Tibor temetését szeptember 30-án, 13 órától tartják, a Megyeri úti temetőben.