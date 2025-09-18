"Isten veled, Kapitány!" - Nagy Tibor halála megrázta volt csapattársát

Megrendítette egykori csapattársa és barátja, Nagy Tibor halála Bánfi Jánost, aki a Csank János dirigálta váci sikercsapatban és a magyar válogatottban összesen 32 mérkőzésen játszott a legendás védő mellett.
A későbbi 25-szörös magyar válogatott labdarúgó, Bánfi János az 1992/93-as szezonban – a Kispest-Honvéd kölcsönjátékosaként – az akkor éppen a kispestiek mögött ezüstérmes váci sikercsapatban robbant be igazán az NB I-be. Korábban a nevelőegyesületében, az 1988-ban kupagyőztes Békéscsabában, majd a következő évtől a Honvédban is pályára lépett néhányszor (a magyar bajnoki élvonalban 1990-ben, 20 évesen éppen a Vác ellen mutatkozott be), de a karrierje a Csank-csapatban, Nagy Tibor oldalán indult be. Olyannyira, hogy a válogatottba is a rutinosabb védőtárs mellett verekedte be magát, és Jenei Imre szövetségi kapitány nemzeti csapatában is együtt játszottak.
Mélyen megrendített Tibi halálhíre.
Annak a váci sikerkorszakot építő csapatnak nem csak az egyik oszlopa, de a vezére is volt. Nekem, személy szerint is nagyon sokat jelentett, hogy emberileg és a játékban is tanulhattam tőle. Fontos állomás volt a pályafutásomban az egész váci csapat, a vezetőkkel, Csank Jánossal és segítőjével, Vass Lászlóval együtt máig nagyon fontos helyet foglalnak el a szívemben, de
Nagy Tibivel kapcsolatban őrzöm talán a legtöbb szép emléket.
Sosem felejtem el például, hogy a nagyon jól sikerült groningeni meccsünk után (a Vác a hazai 1-0 után idegenbeli 1-1-gyel ejtette ki a holland csapatot az UEFA-kupa első fordulójában – a szerző), hazafelé egymás mellett ültünk, és azt mondta nekem: 'Most megváltottad a meghívódat a válogatotthoz'. És valóban, néhány nappal később már egy szobában laktunk Katarban, ahol mellette játszva mutatkozhattam be a nemzeti tizenegyben is – utalt Bánfi János a Borsnak nyilatkozva az első két válogatottbeli mérkőzésére, amikor a mieink előbb 4-1-re nyertek, majd két nappal később 1-1-re végeztek Katarban.
Egykori sikeredzőjük, Csank János a Magyar Nemzet hasábjain mondta el, mennyire sokkolta Nagy Tibor halálhíre, aki a váci aranycsapat "totális vezére" volt.
