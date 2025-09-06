Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Zakariás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Rém kellemetlen" - Közleményt adtak ki a magyar szurkolók az MLSZ kampányfilmje miatt

MLSZ
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 11:17
szurkolókkampány
A Fradi vezérszurkolója után a magyar válogatott szurkolói csoportja is megszólalt. A Carpathian Brigade-nak megvan a véleménye az MLSZ kampányfilmjéről.
Bors
A szerző cikkei

A Fradi vezérszurkolója, Hamberger Ádám mellett a magyar válogatott szurkolói csoportjának, a Carpathian Brigade-nak is megvan a véleménye az MLSZ kampányfilmjéről

A Carpathian Brigade-nak megvan a véleménye az MLSZ kampányfilmjéről Fotó: Kovács Péter

Miközben számos társunk szabadságát, félretett pénzét nem kímélve már Dublinban tartózkodik vagy éppenséggel úton van az ír főváros felé, hogy büszkén képviselje a nemzeti színeinket, valamint az Európa-szerte irigyelt páratlan szurkolói egységünket, mindaddig itthon olyan megszégyenítő és hazugságra alapozott „kampányfilmek” látnak napvilágot, melyre egyszerűen nincs konkrétabb kifejezés, minthogy: gyalázat

- olvasható a szurkolói csoport által kiadott közleményben.

A Carpahian Brigade hozzátette, nincs sem idejük, sem affinitásuk elemezni az elvileg róluk, szurkolókról szóló mozzanatokat.

Csupán arra volnánk kíváncsiak, hogy mégis mit várnak mindettől a készítők és leginkább a megrendelők? A szurkolók elleni peres gyűjtés még tovább zajlik, a szóban forgó társaink pedig nem járultak hozzá semmilyen videó támogatásához. Ez hazugság. Csoportunk nevében ezúton kikérjük magunknak a méltatlan, lealacsonyító képsorokat és egyúttal tennénk egy egyszerű javaslatot az illetékeseknek: A rém kellemetlen, megosztási kísérletek szándékával készülő „kampányfilmek”, a szurkolók vegzálása, az értelmetlen szektorbezárások és a kontraproduktív büntetések helyett végre foglalkozzanak azzal, amivel igazán kellene: A magyar futball minél magasabb szintre való eljutásának teljes körű, szakmai támogatásával! Holnap találkozunk Dublinban, kedden pedig a Puskásban! A vélemény, a kritika pedig a lelátókon is szabad. Érdemes volna meghallani

- áll a közleményben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu