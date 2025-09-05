Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
"Kikérem magamnak!" - Nekiment az MLSZ-nek a Fradi vezérszurkolója

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 17:52 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 05. 17:52
Hamberger Ádám szerint éppen az MLSZ kampánya kirekesztő. A szövetség lejáratja a magyar futballszurkolókat.
Megvan a véleménye a Magyar Labdarúgó Szövetség új kampányáról Hamberger Ádámnak, a Ferencváros vezérszurkolójának. 

Az MLSZ visszás kampányvideójában primitív tahóknak állítja be a magyar futballszurkolókat
Az MLSZ visszás kampányvideójában primitív tahóknak állítja be a magyar futballszurkolókat        Fotó: Szabó Miklós/Nemzeti Sport

Hamberger – aki egyébként korábban három éven át nem beszélt Kubatov Gáborral, a Fradi elnökével – most az MLSZ „Szurkolj, ne gyűlölj!” című, a magyar futballszurkolókat lejárató videójára reagált a közösségi oldalán. Mint írja, 15 éve vezeti a ferencvárosi tábort, ez idő alatt társaival és sok más klub híveivel együtt rengeteg munkájukba került, hogy lemossák a negatív sztereotípiákat a magyar szurkolói társadalomról. Ebben a fejlődés megkérdőjelezhetetlen, de a szövetség újra a drukkerekben látja a legnagyobb ellenséget.

"A szurkoló a legnagyobb ellenség"

"Ebben az évben az MLSZ újra elővette a „jokerkártyát” a szurkolók ellen, és elkezdett ránk mutogatni: bünteti a klubokat, bezárja a szektorokat, üldözi a szurkolókat pirotechnikáért, lelátói rigmusokért. Újra a szurkoló a legnagyobb ellenség a szövetség szemében. Ez nem újdonság.

Viszont ezt a borzalmasan dehonesztáló videót, amit a magyar szurkolói társadalomról készítettek, egész egyszerűen – a társaim nevében is – KIKÉREM MAGAMNAK! Az MLSZ beszél kirekesztésről, negatív megkülönböztetésről? Pont most teszi ezt a magyar szurkolói társadalommal. 

Elképesztően kontraproduktív videó, óriási zsákutca, ahova a magyar labdarúgó „szövetség” halad…"

– írta többek között Hamberger Ádám, a Fradi vezérszurkolója (a tejes bejegyzése a fenti Facebook-posztra kattintva olvasható el).

 

