Nem kertel a volt szövetségi kapitány, ez a baj Marco Rossi csapatával

Várhidi Péter volt az utolsó, aki bajnoki címig vezette az Újpestet (1998), majd 2006 és 2008 között a válogatott szövetségi kapitányaként dolgozott. Ő ült a nemzeti csapat kispadján akkor is, amikor 2007 nyarán felkészülési meccsen 3-1-re vertük az aktuális világbajnok Olaszországot. Most Gyirmóton lett az NB III-as csapat szakmai bizottságának elnöke. A Magyar Nemzetnek adott interjújában az új feladatáról is beszélt, de persze nem lehetett megkerülni a nemzeti csapat kérdését sem. Várhidi Péter szerint Marco Rossi válogatottja odaérhet a vb-selejtező csoportban a második helyre, ugyanakkor van pár dolog, amiben fejlődnie kell.
Várhidi a dublini, írek elleni 2-2-re végződő vb-selejtezőről elmondta, kétgólos vezetés után látszott, mi a csapat hibája.
Én hiányolom a több játékot a csapatból. A támadójátékunk nem kellően kreatív, és ehhez Szoboszlai Dominik egymaga kevés.
– Kontrában nagyon erősek vagyunk, elsősorban a megszerzett labdákkal indított ellentámadásra építünk, ám az utóbbi évek jó eredményei miatt már jobban készülnek ránk az ellenfelek, kiismertek minket, és a labdakihozatalnál elkövetett hibákat egyre gyakrabban használják ki - mondta a lapnak Várhidi, aki kreatív játékosokat keresne az együttesbe.
A következő, örmények elleni selejtezőn Sallai Roland eltiltás miatt nem játszhat. Várhidi szerint akkor lenne igazából pánik, ha Szoboszlai Dominik sem lehetne ott a pályán.
Azt be kell látnunk, hogy nincs huszonkét egyforma képességű labdarúgónk, ezért ha meghatározó játékosok kiesnek, akkor bajban vagyunk. Ha például Szoboszlai Dominik és Sallai Roland egyszerre hiányozna, a csapat teljesítménye mintegy negyven százalékkal esne vissza, nélkülük ennyivel kevesebb lenne a támadójátékunk hatékonysága, ennyivel kevésbé tudnánk eljuttatni a labdát a kapu elé.
- nyilatkozta Várhidi, aki biztos benne, hogy a csapat ott lesz a csoport második helyén, arról azonban még korai beszélni, mi lehet a pótselejtezőn. A gárda októberben az örmények ellen itthon és Portugáliában, novemberben Örményországban, majd az írek ellen itthon játszik világbajnoki selejtezőt.
Az interjúban szóba került, többen is kritikusan kommentálták, hogy Várhidi volt szövetségi kapitányként a harmadosztályban vállalt munkát. Elárulta, már nem érdekli, ha beszólnak neki.
Hatvanhét éves vagyok, és többször elmondtam, hogy klasszikus edzői munkát már nem vállalok. Azt a karriert a Sport TV miatt már régen feladtam. Azt a kommentátori munkát nagyon szerettem, és nem lehetett volna összeegyeztetni az edzősködéssel, és bár kaptam ajánlatokat, mindegyiket visszautasítottam.
- zárta Várhidi.
