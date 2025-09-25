Nem kertel a volt szövetségi kapitány, ez a baj Marco Rossi csapatával

Várhidi Péter volt az utolsó, aki bajnoki címig vezette az Újpestet (1998), majd 2006 és 2008 között a válogatott szövetségi kapitányaként dolgozott. Ő ült a nemzeti csapat kispadján akkor is, amikor 2007 nyarán felkészülési meccsen 3-1-re vertük az aktuális világbajnok Olaszországot. Most Gyirmóton lett az NB III-as csapat szakmai bizottságának elnöke. A Magyar Nemzetnek adott interjújában az új feladatáról is beszélt, de persze nem lehetett megkerülni a nemzeti csapat kérdését sem. Várhidi Péter szerint Marco Rossi válogatottja odaérhet a vb-selejtező csoportban a második helyre, ugyanakkor van pár dolog, amiben fejlődnie kell.

Marco Rossi válogatottja már az októberi vb-selejtezőkre készül Fotó: Török Attila / MW

Várhidi a dublini, írek elleni 2-2-re végződő vb-selejtezőről elmondta, kétgólos vezetés után látszott, mi a csapat hibája.

Én hiányolom a több játékot a csapatból. A támadójátékunk nem kellően kreatív, és ehhez Szoboszlai Dominik egymaga kevés.

– Kontrában nagyon erősek vagyunk, elsősorban a megszerzett labdákkal indított ellentámadásra építünk, ám az utóbbi évek jó eredményei miatt már jobban készülnek ránk az ellenfelek, kiismertek minket, és a labdakihozatalnál elkövetett hibákat egyre gyakrabban használják ki - mondta a lapnak Várhidi, aki kreatív játékosokat keresne az együttesbe.

Marco Rossi válogatottja ekkor lenne nagy bajban

A következő, örmények elleni selejtezőn Sallai Roland eltiltás miatt nem játszhat. Várhidi szerint akkor lenne igazából pánik, ha Szoboszlai Dominik sem lehetne ott a pályán.

Azt be kell látnunk, hogy nincs huszonkét egyforma képességű labdarúgónk, ezért ha meghatározó játékosok kiesnek, akkor bajban vagyunk. Ha például Szoboszlai Dominik és Sallai Roland egyszerre hiányozna, a csapat teljesítménye mintegy negyven százalékkal esne vissza, nélkülük ennyivel kevesebb lenne a támadójátékunk hatékonysága, ennyivel kevésbé tudnánk eljuttatni a labdát a kapu elé.

- nyilatkozta Várhidi, aki biztos benne, hogy a csapat ott lesz a csoport második helyén, arról azonban még korai beszélni, mi lehet a pótselejtezőn. A gárda októberben az örmények ellen itthon és Portugáliában, novemberben Örményországban, majd az írek ellen itthon játszik világbajnoki selejtezőt.