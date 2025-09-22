Marco Rossi odahaza panaszkodott, a családját is megfenyegették

A 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság a magyar válogatott számára csalódással ért véget: Svájc és Németország legyőzte Marco Rossi együttesét, a skótok elleni győzelem pedig már nem volt elég a továbbjutáshoz. A kudarc után a szövetségi kapitány elmondása szerint a közösségi médiában nemcsak őt, hanem a családját is többen fenyegették. Rossi ugyanakkor hangsúlyozta: mindez nem érdekli, mert Magyarországon megtalálta a helyét, és biztonságban érzi magát.
Az Eb-szereplés után sértéseket kaptam a közösségi médiában, fenyegettek engem és a családomat, de nem érdekel. Hálás vagyok Magyarországnak, mert megmentette az életemet. És jól élek Budapesten: a belvárosban lakom, biztonságos. Más városokban, mint London, Párizs vagy Milánó, amikor leszáll az éjszaka, menekülni kell
– fogalmazott Rossi az olasz La Gazzettának.
A kapitány arról is beszélt, hogy kiváló kapcsolatot ápol Orbán Viktor miniszterelnökkel, aki nagy szurkolója a magyar válogatottnak. Rossi legnagyobb álma, hogy kivezesse a nemzeti válogatottat a 2026-os világbajnokságra, és mint mondta, ha ez sikerülne, talán örökre lezárná edzői pályafutását – írta a Magyar Nemzet.
Érdekesség, hogy Olaszországból soha nem kapott ajánlatot, ugyanakkor a Bundesligából és a Premier League-ből többször is hívták – ezekre azonban mindig nemet mondott.
A 2021-es Európa-bajnoki szereplést a „csodálatos” jelzővel illette, hiszen akkor a magyar válogatott a franciák és a németek ellen is döntetlent tudott kiharcolni.
