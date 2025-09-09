Marco Rossi döntött, itt a meglepetés a magyar kezdőcsapatban

Dibusz Dénes helyett Tóth Balázs véd Portugália ellen a magyar válogatottban. Marco Rossi szövetségi kapitány kezdőcsapatában az írek elleni találkozóhoz képest újonc még Nagy Zsolt, aki az eltiltott Sallai Rolandot pótolja. Kisebb meglepetés, hogy utóbbi esetben csatár helyett inkább védekezőbb típusú játékos kapott helyet a gárdában. Kimondottan támadó játékos egyedül Varga Barnabás van a kezdőben.

Marco Rossi pontot vár a válogatottól a portugálok ellen Fotó: Nemzeti Sport

Marco Rossi kezdőcsapata:

Tóth B. - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Bolla, Tóth A., Styles, Nagy Zs. - Szoboszlai - Varga B.

A portugál kezdőcsapatban ott van Cristiano Ronaldo, aki természetesen csapatkapitánya lesz a gárdának.