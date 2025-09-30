Botrány után távozott Liverpoolból, Szalahnak szólt be a kiutált egykori kedvenc?

Bajnokként, de balhék után távozott idén nyáron a Liverpoolból Luis Díaz. A kolumbiai csatár szeretett volna nagyobb fizetést kialkudni magának, a Vörösök azonban annyira nem ragaszkodtak hozzá, hogy jócskán megemeljék a bérét. A Barcelona és a Bayern München csapataival tárgyalt. Ekkor történt meg, hogy a támadó nem ment el barátja és csapattársa, a tragikus autóbalesetben elhunyt Diogo Jota temetésére, helyette hazájában egy influenszer-partin szórakozott. Innentől nem volt maradása, már a drukkerek sem szerették volna, hogy maradjon, szinte kiutálták. A Bayern Münchennél a korábbihoz képest négyszeres fizetést, 14 millió eurót (5,6 milliárd forint) kap évente, s Németországban ennek megfelelően remekül érzi magát Díaz. Erről beszélt most egy interjúban is.

Luis Díaz hálás a németeknek Fotó: Adam Pretty

Ebben a szezonban Luis Díaz a Bayern Münchenben eddig 8 tétmeccsen 4 gólt szerzett és 3 gólpasszt adott. Elmondása szerint tökéletesen érzi magát új klubjában.

Sok remek játékosunk van, főleg a támadósorban. Olyan emberek, akik nem csak önmaguk akarnak gólt szerezni, de segítik a társakat is. Ettől nyugodtabb és magabiztosabb vagyok, egyre jobban érzem magam. Remek érzés velük együtt játszani, mind nagyon jó labdarúgók

- mondta Diaz, akinek a szavait megosztották a liverpooli oldalak is. Vannak akik, úgy fordítják le a nyilatkozatot, hogy a Premier League-hez képest most a kolumbiainak egy jóval könnyebb bajnokságban, a Bundesligában kell bizonyítani. Más úgy látja, a korábbi kedvenc a klub jelenlegi ikonjának, Mohamed Szalahnak üzent mondandójával.

"Lefordítva, Szalah önző és nem hagyja, hogy más több gól lőjön mint ő"

- írta az egyik kommentelő, egy másik szerint Diaz sem volt csapatjátékos a Poolban. A legtöbb rajongó szerint a csatárnak már nem kellene a liverpooli évekkel foglalkoznia.

"Diaz inkább tömje tele a zsebeit a bajoroknál ahelyett, hogy üzenget Szalahnak"

- zárta le a vitát egy drukker.

Luis Díaz drámája

A 28 éves Díaz 2022 januárjában érkezett Liverpoolba. Azon a tavasszal vesztes BL-döntőt játszott a klubbal, a csúcsra pedig idén ért a bajnoki címmel. 2023 őszén hazájában fegyveres terroristák rabolták el a szüleit, napokkal később épségben elengedték őket. Akkor Diogo Jota volt az első, aki gólját Díaznak ajánlotta, a drukkerek ezért sem tudták megbocsátani a csatárnak azt, hogy kihagyta a temetést.