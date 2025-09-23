Szoboszlai után Kerkezről is meghozta a döntést a Liverpool edzője

Szoboszlai Dominik után Kerkez Milosról is meghozta a döntést Arne Slot vezetőedző. Mint ismert, a holland szakember már a hétvégi, Everton elleni bajnoki után jelezte, hogy a magyar válogatott középpályás biztosan nem lesz ott a kezdőcsapatban a kedd esti Liverpool-Southampton Ligakupa-meccsen (21:00, tv: Match 4).

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos sem kezdő a Liverpool-Southampton Ligakupa-meccsen / Fotó: Lee Parker - CameraSport / Getty Images

Az előző három tétmérkőzésen végig játszó mezőnyjátékosok – Mohamed Szalah, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch – biztosan kihagyják a keddi, Southampton elleni Ligakupa-mérkőzést

– fogalmazott a 2-1-re megnyert derbi után Slot. Egy órával a mérkőzés kezdete előtt pedig az is kiderült, hogy a felsorolt játékosok mellett Kerkez Milost is kihagyta a kezdőcsapatából a Liverpool edzője.

A Liverpool-Southampton meccs kezdőcsapatai: