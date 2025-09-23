Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Tekla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szoboszlai után Kerkezről is meghozta a döntést a Liverpool edzője

Liverpool
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 20:10
LigakupakezdőcsapatokSouthampton
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kimaradt. Itt vannak a Liverpool-Southampton Ligakupa-meccs kezdőcsapatai.
B.
A szerző cikkei

Szoboszlai Dominik után Kerkez Milosról is meghozta a döntést Arne Slot vezetőedző. Mint ismert, a holland szakember már a hétvégi, Everton elleni bajnoki után jelezte, hogy a magyar válogatott középpályás biztosan nem lesz ott a kezdőcsapatban a kedd esti Liverpool-Southampton Ligakupa-meccsen (21:00, tv: Match 4).

Kerkez Milos sem kezdő a Liverpool-Southampton Ligakupa-meccsen
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos sem kezdő a Liverpool-Southampton Ligakupa-meccsen / Fotó: Lee Parker - CameraSport / Getty Images

Az előző három tétmérkőzésen végig játszó mezőnyjátékosok – Mohamed Szalah, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté,  Szoboszlai Dominik és Ryan Gravenberch – biztosan kihagyják a keddi, Southampton elleni Ligakupa-mérkőzést

– fogalmazott a 2-1-re megnyert derbi után Slot. Egy órával a mérkőzés kezdete előtt pedig az is kiderült, hogy a felsorolt játékosok mellett Kerkez Milost is kihagyta a kezdőcsapatából a Liverpool edzője.

A Liverpool-Southampton meccs kezdőcsapatai:

  • Liverpool: Mamardashvili - Frimpong, Leoni, Gomez, Robertson - Endo, Nyoni - Chiesa, Jones, Ngumoha - Isak
  • Southampton: McCarthy - Jelert, Edwarts, Wood, Quarshie, Manning - Downers, Jander -  Archer, Scienza, Armstrong

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu