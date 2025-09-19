Ezt nem láttuk jönni: Kerkez sorsára jut Szoboszlai Liverpoolban?

Kerkez Milos először nem kapott helyet a kezdőcsapatban az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, a szombati Liverpool-Everton (13:30, tv: Spíler1) meccsen pedig Szoboszlai Dominik is a kispadon találhatja magát. A balhátvéd azután került ki a kezdőből, hogy Arne Slot vezetőedző már a 38. percben lecserélte őt a Burnley elleni bajnokin, a középpályás esetleges kimaradását azonban nem a teljesítménye indokolhatja.

Nem a teljesítménye miatt maradhat ki a kezdőcsapatból Szoboszlai Dominik a Liverpool-Everton meccsen Fotó: Richard Martin-Roberts - CameraSport

A Liverpool-Everton 7 napon belül a 3. tétmérkőzésük

Szoboszlai Dominik jobbhátvédként is kiválóan szerepelt. Sőt, az Arsenalt az ő szabadrúgásgóljával győzte le a Liverpool, majd az Atlético elleni BL-meccset is a magyar válogatott focista gólpasszának köszönhetően nyerték meg. Mindez azt indokolná, hogy az Everton elleni városi rangadón is a kezdőcsapatban adjon neki helyet Arne Slot, a vezetőedző azonban a találkozó előtti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy hét napon belül már a harmadik tétmérkőzésüket játsszák szombaton – jövő kedden pedig ott lesz a Southampton elleni Ligakupa-találkozó is –, ezért senki ne csodálkozzon, ha lesznek változtatások a csapatban. Pláne, hogy Curtis Jones felépülésével minden játékos a rendelkezésére áll.

A Goal.com szerint ez az utalás azt jelentheti, hogy Szoboszlai Dominik is pihenhet, és a helyén jobbhátvédként Jeremie Frimpong, középpályásként pedig Alexis Mac Allister kezd majd – írja a Magyar Nemzet.



