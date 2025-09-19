Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Vilhelmina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kamerák előtt veszett össze egymással Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 08:45
Kerkez Milosliverpool
Nem sok kellett a vitához a Liverpool két magyarja között. Szoboszlai és Kerkez nem tudtak megállapodni, miközben a kamera mindent vett.

Páros interjút adott a Spíler TV-nek Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos. A beszélgetés csak pénteken este kerül adásba, az azonban már az előzetesből kiderült, a Liverpool két magyarja összeveszett egymással.

Szoboszlai és Kerkez nyár óta a Liverpoolban is csapattársak
Szoboszlai és Kerkez nyár óta a Liverpoolban is csapattársak Fotó: Nikki Dyer - LFC

A beharangozóban annyit lehet látni, hogy Márkus Ádám riporter mellett a két focista a kártyalapok értékén vitázott. Szóba került az ász és a kettes, s hogy kinek volt erősebb lapja. Szoboszlai végül egy angolos magyar mondattal zárta le a vitát.

No, én húzok

- mondta a középpályás, a teljes beszélgetést pedig pénteken este 22.10-től nézheted meg a Spíler1 Tv-n.

@spilertv

Szoboszlai és Kerkez sem bír veszíteni!😝 ‼️Exkluzív interjú Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal‼️ Premier Előtt, 22.10, Spíler1 TV!📺

♬ eredeti hang – SpílerTV - SpílerTV

Szoboszlai és Kerkez rangadó előtt

A Liverpoolra komoly meccs vár a hétvégén. A Premier League 5. fordulójában a városi rivális Everton látogat az Anfield Roadra.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu