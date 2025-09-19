Kamerák előtt veszett össze egymással Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos

Páros interjút adott a Spíler TV-nek Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos. A beszélgetés csak pénteken este kerül adásba, az azonban már az előzetesből kiderült, a Liverpool két magyarja összeveszett egymással.
A beharangozóban annyit lehet látni, hogy Márkus Ádám riporter mellett a két focista a kártyalapok értékén vitázott. Szóba került az ász és a kettes, s hogy kinek volt erősebb lapja. Szoboszlai végül egy angolos magyar mondattal zárta le a vitát.
No, én húzok
- mondta a középpályás, a teljes beszélgetést pedig pénteken este 22.10-től nézheted meg a Spíler1 Tv-n.
A Liverpoolra komoly meccs vár a hétvégén. A Premier League 5. fordulójában a városi rivális Everton látogat az Anfield Roadra.
