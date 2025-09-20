Sosem hallott történet szivárgott ki az elhunyt Diogo Jotáról

Sosem hallott történetet mesélt a júliusban elhunyt Diogo Jotáról a szombati Liverpool-Everton (13:30, tv: Spíler1) angol bajnoki előtt a vendég csapat egyik játékosa. A portugál csatár, Beto azután mesélt az autóbalesetet szenvedett honfitársáról, miután lerótta tiszteletét a focista emléke előtt a városi derbit megelőzően.
Az Everton csatára elárulta, amikor évekkel ezelőtt Angliába szerződött, milyen kedves gesztust tett felé Diogo Jota. Beto elismerte, hogy a pályán kívül nem voltak közeli viszonyban a honfitársával, de a Liverpool játékosa mégis felkereste őt, amikor 2023. augusztusában Olaszországból, az Udinese együttesétől az Evertonhoz igazolt.
Megdöbbentem, Diogo egy nagyon jó srác volt. Nem voltunk barátok, de amikor portugál játékosok egymás ellen játszanak, általában beszélgetnek egy kicsit
– idézi Beto szavait a LiverpoolEcho.
Ott van Bernardo Silva a Manchester Cityben, Bruno Fernandes a Manchester Unitedban, de amikor az Evertonhoz szerződtem, Jota volt az első, aki üzenetet írt nekem. Az állt benne: "Örülök neked. Ha bármire szükséged van a városban, segítek, csak szólj"
– emlékezett vissza az Everton csatára.
Hozzátette, Diogo Jotával minden Liverpool elleni meccse után beszélgettek egy kicsit.
Nem voltunk a legjobb barátok, de mindig beszélgettünk egy kicsit, ő egy nagyon-nagyon jó srác volt
– mondta honfitársáról a portugál focista.
