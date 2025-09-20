Sosem hallott történet szivárgott ki az elhunyt Diogo Jotáról

Sosem hallott történetet mesélt a júliusban elhunyt Diogo Jotáról a szombati Liverpool-Everton (13:30, tv: Spíler1) angol bajnoki előtt a vendég csapat egyik játékosa. A portugál csatár, Beto azután mesélt az autóbalesetet szenvedett honfitársáról, miután lerótta tiszteletét a focista emléke előtt a városi derbit megelőzően.

Fotó: AFP / AFP

Az Everton csatára elárulta, amikor évekkel ezelőtt Angliába szerződött, milyen kedves gesztust tett felé Diogo Jota. Beto elismerte, hogy a pályán kívül nem voltak közeli viszonyban a honfitársával, de a Liverpool játékosa mégis felkereste őt, amikor 2023. augusztusában Olaszországból, az Udinese együttesétől az Evertonhoz igazolt.

Minden Liverpool-Everton meccs után beszélgettek

Megdöbbentem, Diogo egy nagyon jó srác volt. Nem voltunk barátok, de amikor portugál játékosok egymás ellen játszanak, általában beszélgetnek egy kicsit

– idézi Beto szavait a LiverpoolEcho.

Ott van Bernardo Silva a Manchester Cityben, Bruno Fernandes a Manchester Unitedban, de amikor az Evertonhoz szerződtem, Jota volt az első, aki üzenetet írt nekem. Az állt benne: "Örülök neked. Ha bármire szükséged van a városban, segítek, csak szólj"

– emlékezett vissza az Everton csatára.

Hozzátette, Diogo Jotával minden Liverpool elleni meccse után beszélgettek egy kicsit.

Nem voltunk a legjobb barátok, de mindig beszélgettünk egy kicsit, ő egy nagyon-nagyon jó srác volt

– mondta honfitársáról a portugál focista.