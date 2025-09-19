Lebukott Kerkez Milos, ezért jó mélyen a zsebébe kellett nyúlnia

Nagyságrendileg 7 millió forintért lehet beszerezni azt az ékszert, ami a magyar válogatott focista csuklóján tűnt fel. Kerkez Milos órája konkrétan pilótáknak készült.

Kerkez Milos órája konkrétan pilótáknak készült Fotó: Liverpool FC

Kerkez Milos órája Rolex márkájú

A magyar válogatott balhátvéd órája volt a téma a Beszéljünk órákról nevű Facebook-oldal egyik videójában. Kerkez Milos még a Bournemouth játékosa volt, amikor egy interjú közben feltűnt a csuklóján egy Rolex.

Kétszínű a lünetta, kontrasztos a számlap, acél és rózsaszín a szíja, ismerős a tokforma, a számlapjáról pedig szinte leolvasható a Rolex és látható is a Rolex koronája

– azonosította be a focista óráját a szakértő.

Hatnál és tizenkettőnél látszik a lünettán a színváltozás, ami az egyik ismertetőjele ennek a családnak, amely 1955-ben jelent meg, a kereskedelmi repülés megjelenésével egyidőben.

A szakértő azt is elmondta, mivel ezek a karórák több időzóna támogatását is tartalmazzák, teljesen egyértelmű, hogy konkrétan pilótáknak készült.

Amit Kerkez Milosnak a kezén lehetett látni, úgy hívják, hogy Rolex 126711CHNR GMT Master II Rootbeer, amit nagyságrendileg 7 millió forintért lehet beszerezni

– árulta el.