Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
24°C Székesfehérvár

Vilhelmina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lebukott Kerkez Milos, ezért jó mélyen a zsebébe kellett nyúlnia

Kerkez Milos
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 11:00
karóraRolex
7 millió forintért lehet beszerezni. Kerkez Milos órája eredetileg pilótáknak készült.
B.
A szerző cikkei

Nagyságrendileg 7 millió forintért lehet beszerezni azt az ékszert, ami a magyar válogatott focista csuklóján tűnt fel. Kerkez Milos órája konkrétan pilótáknak készült.

Kerkez Milos órája pilótáknak készült
Kerkez Milos órája konkrétan pilótáknak készült Fotó: Liverpool FC

Kerkez Milos órája Rolex márkájú

A magyar válogatott balhátvéd órája volt a téma a Beszéljünk órákról nevű Facebook-oldal egyik videójában. Kerkez Milos még a Bournemouth játékosa volt, amikor egy interjú közben feltűnt a csuklóján egy Rolex.

Kétszínű a lünetta, kontrasztos a számlap, acél és rózsaszín a szíja, ismerős a tokforma, a számlapjáról pedig szinte leolvasható a Rolex és látható is a Rolex koronája

– azonosította be a focista óráját a szakértő.

Hatnál és tizenkettőnél látszik a lünettán a színváltozás, ami az egyik ismertetőjele ennek a családnak, amely 1955-ben jelent meg, a kereskedelmi repülés megjelenésével egyidőben.

A szakértő azt is elmondta, mivel ezek a karórák több időzóna támogatását is tartalmazzák, teljesen egyértelmű, hogy konkrétan pilótáknak készült. 

Amit Kerkez Milosnak a kezén lehetett látni, úgy hívják, hogy Rolex 126711CHNR GMT Master II Rootbeer, amit nagyságrendileg 7 millió forintért lehet beszerezni

– árulta el.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu