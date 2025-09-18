„Max palacsintának lenne jó” – Gundel-Takács Gábor bakija kiverte a biztosítékot a nézőknél

Újabb bakit vétett a Liverpool-Atlético Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzés közvetítése közben Gundel-Takács Gábor. Mint ismert, a nézőknél már az is kiverte a biztosítékot, hogy nem tudták a tévében nézni Szoboszlai Dominikék meccsét, erre pedig a sportkommentátor tévedése csak rátett egy lapáttal.

Gundel-Takács Gábor kap hideget-meleget a Liverpool-Atlético Madrid BL-meccs közvetítése alatt vétett bakija miatt Fotó: Szabolcs László

Gundel-Takács azt merte mondani az internetes közvetítés közben, hogy az Atlético Madrid vezetőedzője, Diego Simeone és a csapat játékosa, Giuliano Simeone csak névrokonok. Az igazság ezzel szemben az, hogy a 22 éves focista az argentin szakember gyermeke. A sportkommentátor pedig most kap hideget-meleget a közösségi oldalakon a bakiért.

Szegény Gundel folyamatosan rombolja a nemlétező szobrát ezzel az RTL-es bohóckodással, aminek a színvonalára süllyedt!

– fogalmazta meg kőkemény véleményét Gundel-Takács Gábor bakija után az egyik néző. Egy másik azt írta:

Gundel sosem volt jó kommentátor, max palacsintának lenne jó.

Egy harmadik fociszurkoló véleménye az, hogy Gundel-Takács Gábor az utóbbi hetekben nincsen a topon a közvetítések terén. Más fel is rótta neki azt, amikor a Qarabag-Fradi Bajnokok Ligája-selejtezőn nem vette észre azonnal Tóth Alex gólját.

Egyesek viszont a kritizálás helyett inkább csak viccet csináltak a sportkommentátor újabb bakijából, és azt írták, hogy Gundel-Takács Gábor tudhat valamit, amit Diego Simeone még nem.