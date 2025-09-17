Szoboszlai Dominik már a meccs előtt ünnepel, videókon a boldogság pillanatai

A végeredménytől függetlenül Szoboszlai Dominik számára mindenképpen örökre emlékezetes lesz a szerdai (21.00), Atlético Madrid elleni mérkőzése a Bajnokok Ligája idei első körében. A 2023-ban az angol sztárklubhoz igazolt magyar középpályásnak a Liverpool-Atletico lesz a 100. tétmeccse és egyben a 10. BL-fellépése a Vörösök mezében.

Szoboszlai Dominik eddig 99 Liverpool-tétmeccsen játszott

Fotó: Gaspafotos/MB Media

A Bors ennek apropóján összegyűjtötte a Pool magyar 8-asának 8 legemlékezetesebb produkcióját a klubcsapatában.

Prágai csapat ellen parádézott az Európa-ligában

Szoboszlai Dominik 2024 márciusában oda-vissza eredményes volt a Sparta Praha elleni Európa-liga-nyolcaddöntőben. Prágában csereként beállva gólt szerzett az idegenbeli 5-1-es Liverpool-győzelem során, majd a hazai visszavágón ő és a csapata is rátett még egy lapáttal: góllal és gólpasszal vette ki a részét a 6-1-es sikerből.

Szoboszlai BL-góljával intézték el a Milant

Napra pontosan egy évvel ezelőtt, 2024. szeptember 17-én az AC Milan vendégeként 3-1-re nyertek Szoboszlaiék. A magyar középpályás a kedvenc kupasorozatában játszott első Pool-meccsén beállította a végeredményt.

Főszereplő volt a londoni 6-3-on

2024. karácsonya előtt két nappal, a Tottenham londoni otthonában 6-3-ra nyert Arne Slot csapata, méghozzá Szoboszlai tán legjobb teljesítményével. Hivatalosan egy-egy gól és gólpassz került a neve mögé, de másik két Liverpool-találatban is vastagon benne volt: előbb a fejese egy védőt is érintve került a gólszerző Mac Allisterhez, majd a lövése utáni kipattanót rúgta be Szalah.

Címvédő ellen gálázott Manchesterben

Idén februárban Szoboszlai vezérletével 2-0-ra nyert az angol bajnoki cím felé menetelő Liverpool a címvédő Manchester City vendégeként. Légiósunk előbb asszisztot adott Szalah-nak, majd visszakapta barátjától és ő állította be a végeredményt.

Gólpasszokkal ünnepelt a bajnoki fiesztán

Áprilisban újra egyik kedvenc ellenfele, a Tottenham volt az áldozati bárány az Anfielden: a Spurs elleni fordítással és 5-1-es legyőzésével biztosította be a Pool a bajnoki címét. Szoboszlai előbb az egyenlítő gólt szerző Díazt, majd a negyedik hazai találatot jegyző Szalahot szolgálta ki.