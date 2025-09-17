Szoboszlai Dominik már a meccs előtt ünnepel, videókon a boldogság pillanatai

A végeredménytől függetlenül Szoboszlai Dominik számára mindenképpen örökre emlékezetes lesz a szerdai (21.00), Atlético Madrid elleni mérkőzése a Bajnokok Ligája idei első körében. A 2023-ban az angol sztárklubhoz igazolt magyar középpályásnak a Liverpool-Atletico lesz a 100. tétmeccse és egyben a 10. BL-fellépése a Vörösök mezében.
A Bors ennek apropóján összegyűjtötte a Pool magyar 8-asának 8 legemlékezetesebb produkcióját a klubcsapatában.
Szoboszlai Dominik 2024 márciusában oda-vissza eredményes volt a Sparta Praha elleni Európa-liga-nyolcaddöntőben. Prágában csereként beállva gólt szerzett az idegenbeli 5-1-es Liverpool-győzelem során, majd a hazai visszavágón ő és a csapata is rátett még egy lapáttal: góllal és gólpasszal vette ki a részét a 6-1-es sikerből.
Napra pontosan egy évvel ezelőtt, 2024. szeptember 17-én az AC Milan vendégeként 3-1-re nyertek Szoboszlaiék. A magyar középpályás a kedvenc kupasorozatában játszott első Pool-meccsén beállította a végeredményt.
A videót az alábbi YouTube-felvételen nézheted meg:
2024. karácsonya előtt két nappal, a Tottenham londoni otthonában 6-3-ra nyert Arne Slot csapata, méghozzá Szoboszlai tán legjobb teljesítményével. Hivatalosan egy-egy gól és gólpassz került a neve mögé, de másik két Liverpool-találatban is vastagon benne volt: előbb a fejese egy védőt is érintve került a gólszerző Mac Allisterhez, majd a lövése utáni kipattanót rúgta be Szalah.
Idén februárban Szoboszlai vezérletével 2-0-ra nyert az angol bajnoki cím felé menetelő Liverpool a címvédő Manchester City vendégeként. Légiósunk előbb asszisztot adott Szalah-nak, majd visszakapta barátjától és ő állította be a végeredményt.
Áprilisban újra egyik kedvenc ellenfele, a Tottenham volt az áldozati bárány az Anfielden: a Spurs elleni fordítással és 5-1-es legyőzésével biztosította be a Pool a bajnoki címét. Szoboszlai előbb az egyenlítő gólt szerző Díazt, majd a negyedik hazai találatot jegyző Szalahot szolgálta ki.
Májusban a Brighton ugyan 3-2-re legyőzte a már kissé kiengedett bajnokcsapatot, de Szoboszlai a szünet előtt még 2-1-es előnyhöz juttatta a Vörösöket. Méghozzá egy látványos, de utóbb becsülettel véletlenként elismert góllal. A gólöröme tán még emlékezetesebb volt, ezzel kürtölte világgá, hogy apa lesz.
Az új szezon második bajnokiján, Newcastle-ben pályafutása során először jobbhátvédként kellett játszania. Ehhez képest védekezésben remekül megoldotta a feladatát az idegenbeli rangadón, sőt a 100. percben előremerészkedve egy zseniális labdaátlépése után szerezte meg a győztes (3-2) gólt a 17 éves csodagyerek, Ngumoha. Szoboszlait a meccs legjobbjának választották.
Hat nappal a Szarkák után, hazai pályán a tavalyi ezüstérmes Arsenal ellen is ő bizonyult a mezőny legjobbjának a jobbhátvéd posztjáról, ráadásul ekkor már egyértelműen Szoboszlai káprázatos megmozdulása döntött (1-0). A 83. percben lőtt varázslatos szabadrúgását választották augusztus hónap legszebb góljának a Liverpoolnál, sőt az egész Premier League-ben is.
