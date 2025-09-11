10 fővárosi panel árával bukott le Budapesten Cristiano Ronaldo

Méregdrága karórát villantott Budapesten Cristiano Ronaldo, aki a portugál fociválogatott csapatkapitányaként járt a magyar fővárosban. Mint ismert, a nemzeti csapat 3-2-es vereséget szenvedett kedd este a Puskás Arénában a Portugália elleni világbajnoki-selejtezőn. Az ötszörös aranylabdás focista a találkozót megelőzően aláírásokat is osztogatott a magyar rajongóknak, közben pedig 10 pesti panellakás árát hordta csak a csuklóján.

Méregdrága karórát villantott Budapesten Cristiano Ronaldo Fotó: Alexandra Fechete/MB Media

Cristiano Ronaldo órájában egy autó motorja van

A Beszéljünk órákról nevű Facebook-oldalra került fel egy videó, amelyen Cristiano Ronaldo egy Jacob&Co Bugatti Chiron típusú órában osztogatja az aláírásokat Budapesten. A méregdrága ékszer a két márka együttműködésével készült, és mint kiderült, nem ez a portugál válogatott focista első ilyen órája. Volt már a fekete gyémántos külön kiadás, amit csak neki gyártottak le.

Ez egy narancssárga, zafír tokos változat, amiben kialakították a Bugatti Chiron motorjának miniatűr változatát, ami 15 másodpercig jár, imitálja a motor mozgását, ha megnyomod a gombot. Ha szemből nézed az órát, akkor pedig az autó formáját adja ki

– fogalmazott a szakértő a közösségi oldalon.

Hozzátette, a gyártó 1,5 millió dollárra teszi ennek a Jacob&Co Bugatti Chiron Orange Sapphire Tourbillion típusú karórának az árát, tehát a nem mindennapi ékszer több mint 500 millió forintba kerül.