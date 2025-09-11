10 fővárosi panel árával bukott le Budapesten Cristiano Ronaldo

Méregdrága karórát villantott Budapesten Cristiano Ronaldo, aki a portugál fociválogatott csapatkapitányaként járt a magyar fővárosban. Mint ismert, a nemzeti csapat 3-2-es vereséget szenvedett kedd este a Puskás Arénában a Portugália elleni világbajnoki-selejtezőn. Az ötszörös aranylabdás focista a találkozót megelőzően aláírásokat is osztogatott a magyar rajongóknak, közben pedig 10 pesti panellakás árát hordta csak a csuklóján.
A Beszéljünk órákról nevű Facebook-oldalra került fel egy videó, amelyen Cristiano Ronaldo egy Jacob&Co Bugatti Chiron típusú órában osztogatja az aláírásokat Budapesten. A méregdrága ékszer a két márka együttműködésével készült, és mint kiderült, nem ez a portugál válogatott focista első ilyen órája. Volt már a fekete gyémántos külön kiadás, amit csak neki gyártottak le.
Ez egy narancssárga, zafír tokos változat, amiben kialakították a Bugatti Chiron motorjának miniatűr változatát, ami 15 másodpercig jár, imitálja a motor mozgását, ha megnyomod a gombot. Ha szemből nézed az órát, akkor pedig az autó formáját adja ki
– fogalmazott a szakértő a közösségi oldalon.
Hozzátette, a gyártó 1,5 millió dollárra teszi ennek a Jacob&Co Bugatti Chiron Orange Sapphire Tourbillion típusú karórának az árát, tehát a nem mindennapi ékszer több mint 500 millió forintba kerül.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.