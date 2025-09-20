Hibátlan maradt a Liverpool, Szoboszlai a kedvenc posztján remekelt

A tökéletes mérleggel álló Liverpool Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal a kezdőcsapatban az Everton fogadta. Előbbi, a magyar válogatott csapatkapitánya újra kedvenc posztján, a középcsatár mögött játszott. A Liverpool-Everton meccs első félideje a hazai a csapatról szólt.

Liverpool-Everton: két gólt ünnepeltek Szoboszlaiék Fotó: AFP

A 10. percben megszerezte a vezetést a Liverpool, Szoboszlai küldte a labdát Szalahoz, aki jobbról a 16-oson belülre emelt, Gravenberch pedig egy pattanás után a hosszú felső sarokba továbbított (1-0). A 29. percben már kettővel ment a Liverpool, Gravenberch laposan passzolt a védelem mögé, Ekitiké átvette a labdát, és jobbról 11 méterről laposan a hosszú sarokba gurította (2-0). A szünet után, az 58. percben szépített az Everton, Grealish balról belőtt labdáját Ndiaye tökéletesen passzolta vissza, Gueye pedig egyből a hosszú felső sarokba küldte (2-1).

Liverpool-Everton: Kerkez nagyokat mentett

A 69. percben Szoboszlai sárga lapot kapott, miután lerántotta Grealish-t. Az utolsó tíz percben Kerkez Milos kétszer is nagy Everton helyzetet hiúsított meg, mindkét alkalommal fejjel mentett a 16-oson belül. Szoboszlai ismét jó teljesítményt nyújtott.

A Liverpool 2-1-re nyert, ez azt jelenti, hogy Arne Slot együttese eddig valamennyi meccsét megnyerte a Premier League-ben.