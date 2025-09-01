Kerkez Milos célpont lett, így üzent a dühös drukkereknek

Nem Szoboszlai Dominik volt az egyetlen magyar hőse a Liverpool Arsenal elleni rangadójának. A bombagólt szerző játékos mellett rengeteget tett bele a meccsbe a szintén végig a pályán lévő Kerkez Milos is. Leszedte a pályáról Noni Maduekét, több veszélyes szituációban tisztázott. Pedig még órákkal a meccs előtt is kikövetelték őt a csapatból a szurkolók.

Kerkez nem hagyta élni Maduekét Fotó: Stuart MacFarlane

Kerkez nyáron alapembernek érkezett, ezzel nyolc év után került ki a kezdőcsapatból a skót Andrew Robertson. Pedig a válogatott játékos már ikonja a klubnak, mellyel bajnoki címeket és Bajnokok Ligáját is nyert. Szívhez szóló üzenetben búcsúzott el egyik legjobb barátjától, Diogo Jotától, s a portugál játékos tragédiája után is ő tartotta a lelket a játékostársakban. Nem csoda, hogy az elmúlt napokban bejelentették, Virgil van Dijk mellett ő lesz a gárda "cserekapitánya", vagyis a második legfontosabb ember az öltözőben. A drukkerek itt emeltek szót Robertson mellett és Kerkez ellen.

Kerkez nagyot javított

Tény és való, a Newcastle elleni meccsen több csapattársához hasonlóan Kerkez Milos sem villogott a védelemben. Robertson kinevezése után a közösségi oldalakon rengeteg szurkoló írta, hogy Robertsonnak vissza kell kerülnie a kezdőbe, hiszen ő a Liverpoolnak évek óta része, nem mellesleg jobb is, mint a magyar riválisa. Nos, Kerkez csendben tűrte a kritikát, majd az Arsenal ellen megmutatta, mire képes. Szoboszlai Dominik után a második legjobb teljesítmény nyújtotta a csapattól, ő így üzent a szurkolóknak, igenis lehet rá számítani.

