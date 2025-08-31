Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Bella, Erika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szoboszlai: "Megfogtam a labdát, és nem kérdeztem senkit"

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 31. 20:40
ArsenalLiverpool
A magyar válogatott csapatkapitánya ismét jobbhátvédként remekelt. Szoboszlai Dominik csodagóllal mentette meg a Liverpoolt.

A Liverpool Szoboszlai Dominik meseszép találatával nyerte meg az Arsenal elleni rangadót. A meccs embere nem kételkedett abban, hogy ő végzi majd el a mindent eldöntő szabadrúgást.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai jobbhátvédként is kulcsember a Liverpoolban Fotó: Michael Steele

Biztos voltam abban, hogy el fogom rúgni. Távol volt, így ez inkább nekem feküdt, ha erővel kell rúgni, akkor mindig odaállok, úgyhogy megfogtam a labdát és nem nagyon kérdeztem senkit.

– mondta a SpílerTV riporterének Szoboszlai.

Így vélekedik Szoboszlai a pozíciójáról

Ameddig a csapatnak szüksége van rám ott, addig hátvéd leszek, de szerintem az edző is tudja, hogy én középpályás vagyok, viszont minden poszton a legjobbamat nyújtom. Meglátjuk, hogy a következő mérkőzésen hol számít rám. Jelenleg kicsit távolabb vagyok a kaputól, de több területem van támadásban

– mondta Szoboszlai Dominik, aki legközelebb már Magyarország színeiben, az Írország elleni világbajnoki selejtezőn láthatjuk.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu