Szoboszlai: "Megfogtam a labdát, és nem kérdeztem senkit"

A Liverpool Szoboszlai Dominik meseszép találatával nyerte meg az Arsenal elleni rangadót. A meccs embere nem kételkedett abban, hogy ő végzi majd el a mindent eldöntő szabadrúgást.
Biztos voltam abban, hogy el fogom rúgni. Távol volt, így ez inkább nekem feküdt, ha erővel kell rúgni, akkor mindig odaállok, úgyhogy megfogtam a labdát és nem nagyon kérdeztem senkit.
– mondta a SpílerTV riporterének Szoboszlai.
Ameddig a csapatnak szüksége van rám ott, addig hátvéd leszek, de szerintem az edző is tudja, hogy én középpályás vagyok, viszont minden poszton a legjobbamat nyújtom. Meglátjuk, hogy a következő mérkőzésen hol számít rám. Jelenleg kicsit távolabb vagyok a kaputól, de több területem van támadásban
– mondta Szoboszlai Dominik, aki legközelebb már Magyarország színeiben, az Írország elleni világbajnoki selejtezőn láthatjuk.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.