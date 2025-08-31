Szoboszlai: "Megfogtam a labdát, és nem kérdeztem senkit"

A Liverpool Szoboszlai Dominik meseszép találatával nyerte meg az Arsenal elleni rangadót. A meccs embere nem kételkedett abban, hogy ő végzi majd el a mindent eldöntő szabadrúgást.

Szoboszlai jobbhátvédként is kulcsember a Liverpoolban Fotó: Michael Steele

Biztos voltam abban, hogy el fogom rúgni. Távol volt, így ez inkább nekem feküdt, ha erővel kell rúgni, akkor mindig odaállok, úgyhogy megfogtam a labdát és nem nagyon kérdeztem senkit.

– mondta a SpílerTV riporterének Szoboszlai.

Így vélekedik Szoboszlai a pozíciójáról

Ameddig a csapatnak szüksége van rám ott, addig hátvéd leszek, de szerintem az edző is tudja, hogy én középpályás vagyok, viszont minden poszton a legjobbamat nyújtom. Meglátjuk, hogy a következő mérkőzésen hol számít rám. Jelenleg kicsit távolabb vagyok a kaputól, de több területem van támadásban

– mondta Szoboszlai Dominik, aki legközelebb már Magyarország színeiben, az Írország elleni világbajnoki selejtezőn láthatjuk.