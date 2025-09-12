Valóra válhat Szoboszlai legnagyobb álma, egyre biztosabb a siker

Még néhány napot várni kell arra, hogy Európa első számú kupasorozata elstartoljon, azonban a jóslatokért felelős Opta szuperszámítógép már most leleplezte melyik csapat ünnepelhet majd májusban a Puskás Arénában. A komputer tízezer szimulációt végzett el és a számításai szerint Arne Slot együttesének nyári befektetései megtérülnek, ugyanis Szoboszlai Dominik csapata lesz az idei befutó.
A számítógépes modellezés alapján a Liverpool a legnagyobb esélyes a végső diadalra, 20,4 százalékos valószínűséggel. A vörösöket az Arsenal követi 16 százalékkal, míg a címvédő Paris Saint-Germain 12,1 százalékos eséllyel száll harcba a címvédésért. Az Opta elemzése szerint a Liverpool továbbjutása a negyeddöntőig gyakorlatilag borítékolható, sőt, az elődöntős szereplés is reális elvárás.
Arne Slot csapata már az előző szezonban is remekül kezdte a Bajnokok Ligáját – olyannyira, hogy az alapszakaszt csoportelsőként zárta. Ráadásul Szoboszlaiék álltak legközelebb ahhoz, hogy idő előtt búcsúztassák a későbbi győztes PSG-t, ami önmagában is figyelemre méltó teljesítmény.
Bár az idei jóslat kedvező a Liverpool számára, nem árt az óvatosság: az Opta tavaly is nagyot tévedett. Akkor Manchester City–Real Madrid döntőt jósolt, miközben a PSG-nek csupán 4 százalékos esélyt adott a győzelemre.
Így nem meglepetés az sem, hogy a közösségi médiában nem igazán veszik komolyan a gépezetet.
A szuperszámítógép programozója Arsenal-szurkoló volt, mi a fene?
–írta az egyik drukker.
A Liverpool alig tudja legyőzni a 10 emberes Newcastle-t és 20 százalék esélyük van?
– mondta egy másik szurkoló.
A Liverpool szeptember 17-én 21:00-kor az Atletico Madrid ellen kezdi meg idei Bajnokok Ligája menetelését.
