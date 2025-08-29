Bűnbakot csinálnak belőle, ítéletet mondtak Liverpoolban Kerkez Milosról

A Liverpool védelme az idei szezon során számos komoly kihívással szembesült már, ami jelentősen befolyásolta a csapat teljesítményét. A mérkőzések bizonyos periódusaiban tapasztalható lassú reakcióidők és az elkerülhető hibák ismétlődő problémaként jelentkeznek. Ennek következtében többek között a nyáron érkezett Kerkez Milos helyét is megkérdőjelezték, ugyanakkor a Liverpool Echo újságírója, John Aldridge úgy véli, hogy nem feltétlenül a védelmi vonalat terheli a felelősség.

Egy szakértő szerint Kerkez Milos csupán egy bűnbak Fotó: Eurasia Sport Images

A Liverpool bűnbakot csinál Kerkezből

A futballszakértő szerint a középpálya egyensúlya még nem egészen stimmel. Egyrészt Ryan Gravenberch sérülése és Alexis Mac Allister távolléte miatt, másrészt pedig azért, mert Florian Wirtz még mindig igyekszik alkalmazkodni a Premier League fizikai követelményeihez. Aldridge egyelőre nem aggódik a német 10-es miatt, ugyanakkor kiemelte, hogy a nyáron szerződtetett játékos támadóbb szellemet vitt a csapatba, ennek következtében a védelem nem kapja meg a megszokott támogatást. Így például Kerkeznek is egyedül kellett helytállnia a villámgyors Newcastle támadóival szemben.

Nem csak a védelemmel van a probléma, még akkor sem, ha nyilvánvaló, hogy Kerkez Milos és különösen Ibrahima Konate jelenleg küszködik

– írta John Aldirdge a magyar balhátvéddel kapcsolatban.

Természetesen a szakíró sem mentette fel Kerkezt az első bekapott találatnál:

Már láttunk jeleket arra, hogy Kerkeznek gondjai lehetnek a beadásoknál a magassága miatt, de ilyen helyzetekben is meg kell próbálnia elfejelni a labdát, ahelyett, hogy megfordulna, és hagyná, hogy Bruno Guimaraes gólt szerezzen. A bosszantó az egészben, hogy sok más jó dolog is történt védekezésben, de az ilyen hibák elfeledtetik mindezt.

Arne Slot csapata legközelebb augusztus 31-én, magyar idő szerint 17:30-kor lép pályára az Arsenal elleni rangadón. (tv: Spíler1)