A Real Madridot is megszívatja a Bajnokok Ligája kiscsapata

Garantáltan rekordokat hoz a Bajnokok Ligája új szezonja, méghozzá a csodák csodájára főtáblára kerülő Kajrat Almati révén. A négy BL-újonc egyike (a másik három a ciprusi Páfosz, a norvég Bodö/Glimt és a belga Union Saint-Gilloise) még a földrajzilag Ázsiához tartozó Kazahsztánnak is a keleti "végeibe" valósi: az 1997-ig főváros Almati– magyarul: almafák között nőtt – csak 300 kilométernyi távolságra fekszik a kínai határtól. Rövidesen oda kirándulhat a Real Madrid is.
A Transfermarktnál mindössze 12,53 millió euróra (4,9 milliárd forint) taksált játékoskeretével is kilóg a mezőnyből a Kajrat. A magyar NB I-ből például többre becsülik a Puskás Akadémiát (13,9 millió euró – 5,4 milliárd forint), az Újpestet (17,28 millió euró – 6,7 milliárd forint) és az FTC-t (44,18 millió euró – 17,2 milliárd forint) is. Más kérdés, hogy a kazah csapat már a BL-szereplésével is ennek a summának majdnem a másfélszeresét (18,62 millió eurót – 7,3 milliárd forint) kaszálja az európai szövetségtől. Hát még, ha pontot vagy pontokat is szerez a nyolc ellenfele valamelyikétől, amelyek közül az első, a portugál Sporting csapata "csak" alig a 35-szörösét éri a piacon; a következő, a Real Madrid ellenben már a 112-szeresét.
A csütörtöki BL-debütálásra még a kazah csapat utazik Lisszabonba, légvonalban 6.907 km-nyi távolságra. Ez máris új csúcs a BL-ben. A jelenlegi távolsági rekordot a 2015-ös csoportkör hozta, akkor (szintén légvonalban számítva) 6.173 km-t repült egymáshoz a szintén lisszaboni Benfica és a szintén kazah Asztana – a portugálok hazai pályán 2-0-ra nyertek, Asztanában viszont 2-2-re végeztek. Ennél egyéként legközelebb a Realra is hosszabb út vár a Kajrathoz, hiszen a Bernabéut és az almati stadiont 6.412 km választja el egymástól.
A legtöbbet persze összességében a Kajrat csapata utazza majd a ligaszakaszban, a legközelebbről pedig az október 21-én vendégeskedő ciprusi Páfosz repül Almatiba: "mindössze" 3.909 km-ről. A lisszaboni Sporting után a milánói Internazionale (november 5.), aztán a dán Köbenhavn (Koppenhága – november 26.), végül pedig a londoni Arsenal (január 28.) várja a kazah csapatot. A Kajrat és az ellenfelei összesen 42.583 km-t utaznak majd a nyolc alapszakasz-mérkőzés miatt, ami hosszabb a Föld leghosszabb szélességi körénél, az Egyenlítőnél (40.075 km).
