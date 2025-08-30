Ebből elég volt, ezt már nem engedik meg Szoboszlaiéknak

Sorozatban másodszor sorsolták össze a Szoboszlai Dominikot és immár Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolt a Real Madriddal a Bajnokok Ligájában úgy, hogy a spanyolok látogatnak az Anfieldre. Az UEFA szabályváltozása pedig ennyit engedélyezett a Vörösöknek, nem többet, és gyakorlatilag megtiltja, hogy a 2026/27-es szezonban is Angliában mérkőzzenek meg a felek, ha a sorsolás úgy hozná.

Sorozatban másodszor sorsolták össze a Szoboszlai Dominikot és immár Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolt a Real Madriddal a Bajnokok Ligájában

Fotó: Liverpool FC

Mint ismert, a Liverpool az Inter, a Frankfurt, a Marseille és a Galatasaray otthonába látogat a BL-ben, az Atléticót, a PSV-t, a Qarabagot és a Real Madridot pedig az Anfielden fogadja. A spanyolok egy éve is Angliába látogattak, akkor Szoboszlaiék 2-0-ra nyertek.