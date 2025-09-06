Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Zakariás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Órákkal az Írország elleni meccs előtt döntött Marco Rossi: több magyar kereten kívülre került

világbajnoki-selejtező
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 15:35
írországMagyarországMarco Rossi
Három játékos kimaradt a keretből. Ők biztosan nem lépnek pályára az Írország-Magyarország világbajnoki-selejtezőn.
B.
A szerző cikkei

Három játékos nincs ott a nemzeti csapatunk Írország-Magyarország (20:45, tv: M4 Sport) világbajnoki-selejtezőre nevezett névsorában. Marco Rossi szövetségi kapitány ugyan a bő keretbe behívta Dárdai Bencét, Csongvai Áront és Molnár Rajmundot, az UEFA felsorolásában egyikük sincs ott - szúrta ki az m4sport.hu.

Írország-Magyarország
Három magyar játékos nincs ott az Írország-Magyarország meccskeretben Fotó: Szabó Miklós

Az Európai Labdarúgó Szövetség által közzétett nevezési lista szerint így el is dőlt, hogy a három futballista biztosan nem lép majd pályára Dublinban.

Schäfer is kihagyja az Írország-Magyarország meccset

Schäfer Andrásról már a hét közben kiderült, hogy izomsérülése miatt nem állhat majd Marco Rossi szövetségi kapitány rendelkezésére. Így a középpályás Írország és Portugália ellen sem lép majd pályára.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu