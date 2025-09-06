Órákkal az Írország elleni meccs előtt döntött Marco Rossi: több magyar kereten kívülre került

Három játékos nincs ott a nemzeti csapatunk Írország-Magyarország (20:45, tv: M4 Sport) világbajnoki-selejtezőre nevezett névsorában. Marco Rossi szövetségi kapitány ugyan a bő keretbe behívta Dárdai Bencét, Csongvai Áront és Molnár Rajmundot, az UEFA felsorolásában egyikük sincs ott - szúrta ki az m4sport.hu.

Három magyar játékos nincs ott az Írország-Magyarország meccskeretben Fotó: Szabó Miklós

Az Európai Labdarúgó Szövetség által közzétett nevezési lista szerint így el is dőlt, hogy a három futballista biztosan nem lép majd pályára Dublinban.