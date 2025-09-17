Daganatos kislány miatt hozott megható döntést a magyar válogatott játékosa

Rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak egy 11 hónapos dégi kislánynál, Hanna megsegítésére pedig licitre bocsátották Hanusz Egon, a magyar férfi kézilabda-válogatott által felajánlott, a 2024-es párizsi olimpián viselt mezét, melyet a nemzeti csapat tagjai is aláírtak.

Licitre bocsátották Hanusz Egon, a magyar férfi kézilabda-válogatott által felajánlott, a 2024-es párizsi olimpián viselt mezét Fotó: Mediaworks

Minden egy apró elváltozással kezdődött, amikor a kislány édesanyja észrevette, hogy gyermeke hasa a szokottnál jóval keményebb és jobb oldalán kisebb deformitást is tapasztalt. Másnap a háziorvosnál kezdtek, aki Székesfehérvárra irányította őket. Ezt követően mentő vitte a kislányt Budapestre, ahol a vizsgálatok kimutatták, hogy rosszindulatú májdaganata van.

Hanusz Egon és családja azonnal segített

A kemoterápia, a folyamatos vizsgálatok és a budapesti tartózkodás hatalmas anyagi terhet ró a dégi családra, ezért Csóri Norbert gyűjtést indított.

Korábban egy kedves ismerősünkön is tudtunk segíteni egy széleskörű összefogás eredményeként. Most a feleségem hívta fel a figyelmemet Hanna és családja küzdelmére. Nekünk is van egy egyéves kisfiunk, így teljesen természetes dolognak éreztük, hogy segítenünk kell. Magam kézilabdaedzőként is dolgozom, gyerekekkel foglalkozom Lajoskomáromban, innen jött az ötlet, hogy a kapcsolati tőkét felhasználva próbáljunk segíteni. Hanusz Egon és családja segítségével kaptuk meg a mezt, és a korábbi sikereken felbuzdulva adta magát az ötlet a licitre

– nyilatkozta a feol.hu-nak Csóri Norbert.

A licit 30 ezer forintról indult, jelenleg pedig már 100 ezer forintnál jár, de október 11-ig még bárki licitálhat.