Szerelmespár tűnik fel Gulácsi Péter csapatában, másodperceken múlott minden

Rikaságszámba menő igazolásra készül Gulácsi Péter és Orbán Willi német fulballklubja. Az RB Leipzig a nyári transzferpiac zárása előtti pillanatokban már szerződtette a Sportingtól a dán utánpótlás-válogatott Conrad Hardert – télen pedig a tevek szerint követheti a 20 éves csatárt a szerelme, Emma Jensen is.

Harder (balra) januárban még nagyot küzdöt Orbánnal a BL-meccsen, most már ő is Gulácsiék klubtársaként várja a szerelmét

Fotó: NurPhoto

Miután Harder klubváltását mindössze 7 másodperccel a határidő lejárta előtt sikerült hivatalossá tenni az erre szolgáló rendszerben, arra már nyilván nem jutott idő, hogy a párjához hasonlóan 20 éves Emma Jensen is aláírhasson a lipcseiek női csapatánál. De ami késik, nem biztos, hogy múlik. Kedvese bemutatásán már ott volt a helyszínen, és a Bild szerint télen újra klubtársak is lehetnek.

– Egyelőre még nem foglalkozunk ezzel, hiszen még csak most zárult a német átigazolási időszak, de ... egy próbajáték az U20-as vagy akár az első csapatunknál természetesen lehetséges – nyilatkozta Viola Odebrecht, a Leipzig női csapatának vezetője.

Amikor Harder a lisszaboniakhoz igazolt, a barátnője egy portugál másodosztályú csapathoz szegődött az FC Köbenhavntől. Ha télen Emma is szerződést kap Lipcsében, az övék lehet a keletnémet klub második hasonló húzása: korábban Emil Forsberg és a felesége, Shanga Forsberg is az RB-ben játszottak. Más kérdés, hogy ők azóta a klubbal és egymással is szakítottak, a 90-szeres svéd válogatott támadó már New Yorkban légióskodik, ahol új barátnőjével él.

Szakítás lesz a vége a közös klubnak?

Érdekes, hogy hasonlóan alakult a Juventus tavalyi sztárpárjának sorsa is. A svájci Alisha Lehmann és a brazil válogatott Douglas Luiz 2024 nyarán együtt igazoltak az angol Aston Villától az olasz sztárklubba, de sem a pályán, sem a közös életükben nem sikerült jól a torinói létük: szakítottak és már mindketten máshol játszanak. A lány a Como, a férfi a Nottingham (kölcsön)játékosa lett.

Híres labdarúgó-szerelmespárt alkotott korábban (2017-22) a Bayern Münchent erősítő kanadai válogatott balhátvéd, Alphonso Davies és honfitársnője, az olimpiai bajnok Jordyn Huitema is (utóbbi a Paris Saint-Germain sztárjaként lett francia bajnok és kupagyőztes).