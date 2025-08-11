AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Ronaldo feltette szerelmének a legfontosabb kérdést, Cristiano és Georgina fotóját milliók ünneplik

Cristiano Ronaldo
2025. augusztus 11.
Rengeteg pletyka után immár hivatalos. Cristiano Ronaldo feleségül veszi Georgina Rodriguezt.

Megkérte szerelme kezét Cristiano Ronaldo. A portugál focista kedvese, Georgina Rodriguez a közösségi oldalán jegygyűrűt posztolt, s elismerte, igent mondott a labdarúgónak.

Georgina Rodríguez és Cristiano Ronaldo
Fotó: Anadolu

Korábban sokszor lehetett hallani arról, hogy a szerelmesek már össze is házasodtak, utoljára ezt másfél éve cáfolta a család egyik képviselője. Georgina fotója után nincs több kérdés.

Igen, akarom. Most és mindörökké

- írta a kép mellé a hölgy. Georgina fotóját 10 perc alatt már közel félmillióan "lájkolták".

Cristiano és Georgina 2016-ban, Madridban találkoztak egymással először, kapcsolatuk azóta is tart. A szerelmesek két közös gyermekük mellett Ronaldo másik három gyerekét is együtt nevelik. A pár első közös babája  2017-ben született. 2021-ben Georgina ikrekkel volt várandós, akkor a most 3 éves Bella testvére, Angel a szüléskor meghalt.

 

 

